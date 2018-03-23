В Ессентуках на средства курортного сбора построят новый бульвар

ЕССЕНТУКИ , 23 марта. / ТАСС /. Более 54,1 млн рублей из средств курортного сбора, который на Ставрополье начнут взимать с мая, в Ессентуках планируют направить на развитие курортной инфраструктуры, в частности на строительство нового курортного бульвара, сообщил в пятницу ТАСС заместитель главы администрации города Михаил Баскин.

"На развитие курортной инфраструктуры в 2018 году будет направлено свыше 54,1 млн руб. ", — сказал собеседник агентства.

Первоочередные объекты финансирования определили через общественные слушания. Общественный совет города выбрал проект строительства нового курортного бульвара, который будет проходить между Курортным парком и санаторием «Москва», а далее через подземный переход, под автодорогой и железнодорожными путями, в Заполотнянский район, в Парк Победы.

"Проектная документация сейчас проходит экспертизу. Проекты выставлены на общее обозрение, получили народное одобрение", — рассказал Баскин.

По данным краеведов, парк в центре Ессентуков, к которому будут вести новый курортный бульвар, существовал с XIX века. В 1903 году он назывался Английским, поскольку был разбит по канонам английских ландшафтных парков с характерной свободной планировкой и максимальной естественностью композиции. В советское время его стали называть Комсомольским, а в 1985 году, к 40-й годовщине Дня Победы, он стал парком Победы. В 2017 году его реконструировали за 40 млн рублей, также отремонтировали подземный переход к нему под автострадой и железной дорогой. Объединение двух парков расширит курортную территорию на более чем 40 га.