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Аэрофлот увеличивает количество рейсов из Москвы в Самару
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Аэрофлот увеличивает количество рейсов из Москвы в Самару 

Волга Ньюс 44 минуты назад
Самарский аэропорт Курумоч вошел в число направлений, по которым число рейсов будет увеличено. Количество полетов из Москвы в Самару возрастет с 42 до 49 в неделю.
Также в сравнении с сезоном «Зима-2017/2018» Аэрофлот увеличит частоту полетов из Москвы в Калининград (с 28 до 42 рейсов в неделю), Казань (с 47 до 49 рейсов в неделю) и Нижний Новгород (с 35 до 42 рейсов в неделю).
Кроме того, Аэрофлот с 1 мая открывает прямые рейсы из Москвы в Саранск. Полеты будут выполняться дважды в день.
"Для удовлетворения повышенного спроса рейсы в города проведения матчей будут выполняться на воздушных судах большой вместимости. Любители футбола, вылетающие на игры российской сборной, смогут оформить авиабилет по специальному «тарифу болельщика» — пять рублей за полетный сегмент (с учетом такс и сборов)", — сообщается в релизе.
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