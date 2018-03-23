«Аэрофлот»: летнее расписание будет действовать с 25 марта по 27 октября

Кызылорду, Каир, Бургас, Неаполь и В летнем сезоне "Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России . Запланировано открытие полетов из Москвы по шести новым авиалиниям: в Саранск Верону . Маршрутная сеть охватит 52 маршрута на территории России, 16 пунктов в 7 странах СНГ и 78 направлений дальнего зарубежья (из них 55 — в Европу, 13 — в Азию, 5 — в Америку, 4 — на Ближний и Средний Восток, 1 — в Африку).

Одной из важнейших задач станет обеспечение перевозок в рамках первенства мира по футболу. «Аэрофлот» с 1 мая открывает прямые рейсы из Москвы в Саранск. Полеты будут выполняться дважды в день. С открытием рейса в столицу Мордовии маршрутная сеть охватит все города проведения матчей.

По ряду направлений возрастет количество выполняемых рейсов. Так, авиакомпания увеличит частоту полетов из Москвы в Калининград Казань , Нижний Новгород, Самару . Рейсы в города проведения матчей будут выполняться на воздушных судах большой вместимости. Любители футбола смогут оформить авиабилет по специальному тарифу болельщика — пять рублей за полетный сегмент (с учетом такс и сборов). Более подробную информацию о программе перевозок авиакомпания дополнительно опубликует на своем официальном сайте www.aeroflot.ru.

Главная новость международных перевозок — возобновление регулярного авиасообщения с Египтом . «Аэрофлот» с 11 апреля открывает рейсы по маршруту Москва — Каир — Москва. Полеты запланированы с частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах AirbusA320. С 12 июня по 2 июля частота будет увеличена до ежедневной.

Кроме того, «Аэрофлот» расширит присутствие на итальянском рынке, с 1 июля будут открыты два новых направления: Москва — Верона — Москва и Москва — Неаполь — Москва. Полеты ежедневные.

Пассажиры смогут также напрямую летать из Москвы на самый известный курорт Болгарии : со 2 июля стартуют ежедневные рейсы в Бургас.

Актобе. Укреплению позиций «Аэрофлота» на рынке Казахстана послужит открытие с 15 июля полетов по маршруту Москва — Кызылорда — Москва. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. С открытием новой авиалинии маршрутная сеть «Аэрофлота» будет насчитывать 9 пунктов назначения в Казахстане. Также намечается увеличение частоты по действующим направлениям: из Москвы в Астану

Мурманск, Сыктывкар, Уфу, Ханты-Мансийск. Летнее расписание предусматривает и существенное увеличение частоты полетов по целому ряду авиалиний в сравнении с зимним сезоном. Так, возрастет количество рейсов из Москвы в Красноярск Новосибирск , Новый Уренгой, Пермь

Бухарест, Вильнюс, Мадрид, Прагу, Таллин. В соответствии с сезонным спросом планируется увеличение частоты полетов в курортные и туристические центры дальнего зарубежья — Анталию и Барселону. «Аэрофлот» станет чаще летать в Афины, Будапешт

Географию полетов дополнит разветвленная сеть маршрутов дочерних авиакомпаний.

Хабаровска, Региональный перевозчик «Аврора» предоставит пассажирам широкие возможности путешествий на Дальнем Востоке. Компания будет выполнять магистральные полеты из Владивостока Южно-Сахалинска , а также рейсы внутри Дальневосточного федерального округа.

Авиакомпания «Победа» традиционно развивает собственную уникальную сеть авиаперевозок по 61 направлению России и зарубежья.

Всего с учетом партнерских отношений в сезоне «Лето-2018» будут выполняться рейсы в 72 страны мира, включая Россию. Полеты запланированы по 491 маршруту, 449 из которых не повторяются.