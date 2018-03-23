Рекордное число направлений будет доступно в весенне-летний период в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 марта. / ТАСС /. Международный аэропорт Симферополь побьет свой рекорд по числу направлений согласно новому весенне-летнему расписанию, которое начнет действовать с 25 марта. Рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

В 2017 году из аэропорта Симферополь перелеты выполняли 15 авиакомпаний по 63 направлениям. «В этом году впервые в истории мы установили рекорд по количеству направлений — их будет 67 [которые осуществят 18 авиакомпаний]. К нам приходят абсолютно новые перевозчики и перевозчики, которые возобновляют полеты спустя несколько лет.

Крым по-прежнему является востребованным у туристов и деловые потоки на полуостров увеличиваются», — цитирует пресс-служба гендиректора аэропорта Евгения Плаксина

Саранск, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Ульяновск, Астрахань, Псков и В весенне-летний период возобновится авиасообщение с Краснодаром Белгородом , Мурманском, Хабаровском, Иркутском, Волгоградом Томском , и другими городами, которое не осуществлялось в зимний период. Кроме того, этим летом откроют новые направления, рейсы по которым из Симферополя никогда прежде не выполнялись: Тамбов Ноябрьск . «Возобновится авиасообщение со Ставрополем Грозным , которое в последние годы не осуществлялось», — говорится в сообщении.

Аэропорт Симферополь построили в 1936 году. В конце 1980-х его аэродром подготовили в качестве запасного для посадки космических кораблей «Буран». После воссоединения Крыма с Россией аэропорт получил новый импульс развития: здесь провели реконструкцию с расширением терминалов, обновлением парка техники и оборудования.

Международный аэропорт Симферополь входит в десятку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. Пассажиропоток в 2017 году составил 5,1 млн человек.