Ещё
Рекордное число направлений будет доступно в весенне-летний период в аэропорту Симферополя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекордное число направлений будет доступно в весенне-летний период в аэропорту Симферополя 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополь побьет свой рекорд по числу направлений согласно новому весенне-летнему расписанию, которое начнет действовать с 25 марта. Рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.
В 2017 году из аэропорта Симферополь перелеты выполняли 15 авиакомпаний по 63 направлениям. «В этом году впервые в истории мы установили рекорд по количеству направлений — их будет 67 [которые осуществят 18 авиакомпаний]. К нам приходят абсолютно новые перевозчики и перевозчики, которые возобновляют полеты спустя несколько лет.
Крым по-прежнему является востребованным у туристов и  деловые потоки на полуостров увеличиваются», — цитирует пресс-служба гендиректора аэропорта Евгения Плаксина.
В весенне-летний период возобновится авиасообщение с Краснодаром, Белгородом, Мурманском, Хабаровском, Иркутском, Волгоградом, Томском, и другими городами, которое не осуществлялось в зимний период. Кроме того, этим летом откроют новые направления, рейсы по которым из Симферополя никогда прежде не выполнялись: Тамбов, Саранск, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Ульяновск, Астрахань, Псков и Ноябрьск. «Возобновится авиасообщение со Ставрополем и Грозным, которое в последние годы не осуществлялось», — говорится в сообщении.
Аэропорт Симферополь построили в 1936 году. В конце 1980-х его аэродром подготовили в качестве запасного для посадки космических кораблей «Буран». После воссоединения Крыма с Россией аэропорт получил новый импульс развития: здесь провели реконструкцию с расширением терминалов, обновлением парка техники и оборудования.
Международный аэропорт Симферополь входит в десятку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. Пассажиропоток в 2017 году составил 5,1 млн человек.
ТАСС: последние новости
Кондратьев: Кубань и Крым не будут конкурировать за туристов после открытия моста Русгидро окажет Северной Осетии помощь в создании курорта Мамисон На форуме "Сообщество" обсудят, как раскрыть туристический потенциал города
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации345
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды59
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Путин выступит со срочным обращением438
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение