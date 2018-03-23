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Испуганная антилопа спаслась от гепардов в машине туристов
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Испуганная антилопа спаслась от гепардов в машине туристов 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Охота гепардов на газелей выглядит невероятно захватывающе. Туристы в Африке снимали весь процесс на камеру: им не пришло в голову, что газель использует их для собственного спасения.
Стая гепардов выгнала газелей на проезжую часть. Одна из них зазевалась и не сумела вовремя свернуть в нужную сторону. Хищники прижали испуганное создание к машинам — казалось, все закончится очень быстро.
Но страх творит чудеса! Газель в мгновение ока заскочила через открытое окно в автомобиль. Гепарды остались без добычи, зато туристам пришлось разбираться с новым пассажиром.
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