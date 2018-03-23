Air Astana представила новое летнее расписание

Перевозчик Air Astana представил новое расписание рейсов на летов 2018 года, которое начнет действовать уже с 25 марта и обещает значительно увеличить количество рейсов по всей сети сообщений из Астана и Алматы, а также новых направлений.

Национальная авиакомпания Казахстана намерена увеличить число полетов из Астаны в Пекин (5 рейсов в неделю), Бишкека (5), Дели (4), Киева (7), Лондона (7), Москвы (12), Омска (7), Петербурга (9), Тбилиси (4) и Урумчи (7). Вырастет число еженедельных рейсов также из Алматы в Баку (4), Бишкек (9), Пекин (7), Душанбе (5), Гонконга (3), Киева (9), Москвы (16), Санкт-Петербурга (10) и Тбилиси (7).

Два новых еженедельных сообщения из Атырау во Франкфурнт-на-Майне будут запущены 26 марта, а новые рейсы из Астаны в Тюмень (3) и Казань (1) начнут выполняться с начала июня. С сентября число полетов в Казань вырастет до 3 в неделю.

Летом 2018 года самолеты авиакомпании Air Astana будут направляться в 30пунктов назначения в 21 стране, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург , Казань, Новосибирск , Омск, Тюмень в России ; Баку в Азербайджане , Душанбе в Таджикистане , Бишкек в Кыргызстане , Ташкент в Узбекистане , Тбилиси в Грузии . Внутренняя сеть сообщений Air Astana в Казахстане охватывает Алматы, Астану, Актау , Атырау, Актобе Уральск , Шимкент, Кзыл-орду, Оскемен, Павлодар , Кустанай и Караганду

Кроме того, что растет число направлений и частота рейсов на них, пассажиры Air Astana могут также воспользоваться полетами на условиях codeshare, последнее соглашение по которым было подписано с Cathay Pacific Airways в этом месяце. Air Astana обслуживает полеты по более 60 местными международным направлениям из своих хабов в Астане и в Алматы.