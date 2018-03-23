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«Аэрофлот» с 25 марта переходит на летнее расписание полетов
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«Аэрофлот» с 25 марта переходит на летнее расписание полетов 

Rambler News Service 1 час назад
«Аэрофлот» переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября 2018 года, сообщает пресс-служба перевозчика.
В течение этого периода компания будет выполнять собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России. Запланировано открытие полетов из Москвы по шести новым авиалиниям: в Саранск, Кызылорду, Каир, Бургас, Неаполь и Верону.
В сообщении отмечается, что рейсы в Саранск будут выполняться два раза в день начиная с 1 мая, в результате чего маршрутная сеть «Аэрофлота» охватит все города, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу — 2018.
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