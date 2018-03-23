По сотне на кластер? Москва готова дать денег Алтаю на развитие туризма

«В регионе осуществляют целый ряд прекрасных проектов — «Белокуриха-2», « Барнаул — горнозаводской город», «Золотые ворота». Есть необходимость дальнейшего развития Белокурихи-2 и Белокурихи-3. Прекрасные перспективы и у нового проекта формирования геологического парка. Мы понимаем, что требуется дополнительное финансирование из федерального бюджета», — сообщил глава Ростуризма.

Куда едут люди?

Алтайскому краю и повезло, и не повезло. Не повезло тем, что собственно Алтай , который интересен туристам, находится за пределами Алтайского края. Самое известное место отдыха в крае — Белокуриха — всё-таки известный курорт.

Всё остальное из раскрученного в массовом сознании — Белуха, Телецкое озеро, Катунь, Чемал, перевал Кату-Ярык, Мультинские озера — это уже не Алтайский край. Но едут туристы именно за этим. Поэтому Республику Алтай посещают 1,8 млн туристов в год. А Алтайский край, по официальным цифрам, до 2,1 млн туристов.

Хитрость арифметики в том, что большинство посещающих Горный Алтай не могут проехать мимо Алтайского края. Их, а так же местных жителей, посещающих туристические места, краевая статистика записывает в общее число туристов. К слову, Белокуриху ежегодно, с целью отдыха и лечения, посещает около 200 тыс. человек.

Однако Алтайскому краю повезло в другом. В том, что чиновники краевого уровня умеют «продавать» туристи— ческую привлекательность региона федеральному центру.

Реальный туризм — это Белокуриха, «Бирюзовая Катунь», «зелёные дома» в райцентрах, озёра, несколько музеев. Плюс Шукшинские дни на Алтае. Но помимо реального туризма есть туризм, отражённый в документах, — три проекта федерального уровня — номерная Белокуриха (1,2, 3), «Барнаул — горнозаводской город» и бийские «Золотые ворота». Теперь вот ещё геологический парк может прибавиться.

Из всех проектов самым успешным можно назвать Белокуриху. Этот бренд стал известным задолго до нынешних экономических реалий. По открытым данным федеральной автоматизированной информационной системы АИС «Туризм», работы в белокурихинском кластере делятся на две части — собственно объекты, связанные с туризмом, и обеспечивающая их инфраструктура. Общая сумма затрат на Белокуриху — 5,5 млрд рублей, из которых 2,1 млрд — из казны Ростуризма. В число объектов входит множество чисто коммерческих строений — автосервис, гостиницы, магазин хозяйственных товаров, продуктовые универмаги, ресторан, санатории. Многие из них были успешно построены четыре-пять лет назад предпринимателями. А вот с обеспечивающей инфраструктурой не всё так просто. Хотя соответствующие проекты были начаты в период с 2001-го по 2016 годы, многие из них выполнялись с отклонением от планов, некоторые ещё не завершены.

Пусто поле

Но, если номерные Белокурихи — проект, в целом, понятный, то два других вызывают вопросы: как привлечь внимание туристов к Барнаулу и почему путешествующие в Горный Алтай должны считать его воротами Бийск , а не Горно-Алтайск

По сведениям АИС «Туризм», кластер «Барнаул — горнозаводской город», включает в себя территорию Барнаула в границах улиц Молодёжной, Челюскинцев, Комсомольского проспекта и острова Помазкин. Соответственно, всё, что строится в этих границах, учитывается как вклад в развитие кластера. Поэтому в число объектов туристкой инфраструктуры входят торгово-офисные центры «Плаза» и «Гулливер», магазин «Трофей», ресторан «Пристань». И многое другое, к чему край прямого отношения не имеет.

За что отвечает город и край — так это объекты обеспечивающей инфраструктуры — сети газоснабжения Соборной площади, газо-, водо— и электроснабжение комплекса «Нагорной парк», создание пешеходных зон. Во всех случаях, по данным АИС, работа выполняется с отклонениями. Цена разная — от 4 млн рублей за газоснабжение площади до 429,5 млн рублей за ливневую канализацию на улицах Льва Толстого и Мало-Тобольской. Чуть больше километра условной «ливнёвки» — только на это хватит обещанных государственных субсидий. По сути, почти все ведущиеся сегодня работы — из области благоустройства. Новых интересных мест почти не появляется — сама по себе пешеходная зона или лестница не привлекают туристов, если там нет музеев, исторических зданий, развлечений, ресторанов.

Самой запутанной выглядит ситуация с автотуристским кластером «Золотые ворота» в Бийске. По факту там такое же голое поле, как было много лет назад. Шесть лет назад на кластер планировалось потратить 1,3 млрд рублей — из них 350 млрд из бюджета и около миллиарда от неких инвесторов. Фактически сегодня на кластер из бюджета планируется направить 883 млн рублей, в том числе 495 млн рублей от Рос— туризма. 296 млн рублей федеральных средств уже потрачено, плюс 45 млн из регионального бюджета. По отчётам — ведётся работа по инженерным сетям, водоотводам, канализованию. Вся работа в процессе реализации. Из того, что можно потрогать руками — всего два объекта — торговый центр «Воскресенье» за 410 млн рублей в центре города и автоцентр за 125 млн рублей. Готовность гостиничного, автомобильного, развлекательного комплексов на въезде в Бийск — 0%, их стоимость не определена. Обещанные 400 млн очень пригодились бы Бийску. Хотя экономический эффект от вложений не ясен — необходимости останавливаться во втором по величине городе края большинство туристов не испытывает — и Белокуриха, и Горно-Алтайск от Бийска находятся в часе езды.

Отдельная тема — создание в предгорной зоне геологического парка «Фас Алтая» — первого в России . В него могут войти объекты Алтайского, Смоленского и Солонешенского районов. По предварительным оценкам, на создание геопарка уйдёт около семи лет. Сначала начнут паспортизацию геологических объектов. В планах — получить для геопарка статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам заместителя генерального директора компании «Курорт Белокуриха» Олега Акимова, это будет сеть туристи— ческих маршрутов, проходящих через природные и рукотворные объекты, интересные с точки зрения геологии. На их примере с помощью экскурсовода туристы смогут узнать много интересного как о геологи— ческой истории земли, так и об освоении Алтая людьми. Один из маршрутов будет проходить через Белокуриху-3. Потому что там, как раз за Белокурихой-2, было месторождение золота. Для запуска проекта необходимо строительство дополнительных дорог и кемпингов.

Хватит ли у края сил и средств вытянуть сразу четыре масштабных туристических проекта? Не надорвётся ли регион, как надорвался в попытке провести одновременную реконструкцию нескольких крупных объектов культуры в Барнауле — художественный музей и театр кукол — немое тому напоминание.

К слову, в Республике Алтай федеральным центром поддерживается развитие всего одного туристского кластера — «Манжерок». Со строительством солнечной электростанции, гостиницами, буксировочной канатной дорогой для лыжников и бугельными подъёмниками. Субвенции Ростуризма — 359 млн рублей, общая плановая стоимость развития кластера 2,8 млрд рублей. Развитие кластера ведётся уже 10 лет, но работ ещё много. И та же проблема с инвесторами, сроками, готовностью…

Русский писатель Фёдор Достоевкий говорил, что «все мы вышли из гоголевской „Шинели“» — имея в виду гуманизм и роль «маленького человека». Но люди большие, во власти, вероятно, вышли из другой гоголевской книги — «Мёртвые души», а может и из произведений Салтыкова-Щедрина. Иначе их азарт с умножением проектов, под которые можно получить финансирование, объяснить сложно.

Мнения

— В Алтайском крае я бывал не раз. Уверен, что этот удивительный край привлекает внимание людей, которые никогда не были в Сибири. Он интересует и историков, и исследователей, и этнографов, и инвесторов. Очень впечатляет Белокуриха: очень много сделано, чтобы гостям было комфортно отдыхать, чтобы алтайская здравница стала национальным и мировым курортом. Для этого, конечно, предстоит ещё много работать. Но такого сочетания удивительной природы и комплекса санаторно-курортных услуг, кроме как в Алтайском крае, больше нет нигде.

— В Алтайском крае развивают логистическую инфраструктуру, занимаются подготовкой кадров для туриндустрии, растёт число средств размещения. В российской туриндустрии распространена точка зрения, что Алтайский край сделал в этом направлении большой шаг. Далеко не во всех регионах произошёл поворот в сторону индустрии гостеприимства. Алтайские инвесторы сделали крутой поворот в развитии курортного дела и индустрии туризма на Алтае. Доказательством высокой оценки этой большой работы стало проведение в Белокурихе заседания Президиума Госсовета. Город-курорт Белокуриха — ультрасовременный роскошный курорт европейского уровня круглогодично загружен. Строится вторая очередь, которая поддерживается через федеральную целевую программу. Всё делается по уму. Здорово, что в регионе ведётся такая работа, это по большому счёту пример для всей страны. За Алтайским краем тянутся другие.