Регулярное авиасообщение между Казанью и Тбилиси откроется 26 марта, как и планировалось. Первый самолет из Грузии торжественно встретят представители руководства Минтранса РТ и казанского аэропорта.
Перевозкой пассажиров займется грузинская авиакомпания Georgian Airways. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на 97-местных авиалайнерах Embraer 190. Длительность перелета — 2,5 часа.
Стоимость билета туда-обратно составляет около 200 евро (чуть больше 14 000 рублей по нынешнему курсу).
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