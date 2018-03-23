Рейс Казань — Тбилиси откроют 26 марта

Регулярное авиасообщение между Казанью Тбилиси откроется 26 марта, как и планировалось. Первый самолет из Грузии торжественно встретят представители руководства Минтранса РТ и казанского аэропорта.

Перевозкой пассажиров займется грузинская авиакомпания Georgian Airways. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на 97-местных авиалайнерах Embraer 190. Длительность перелета — 2,5 часа.

Стоимость билета туда-обратно составляет около 200 евро (чуть больше 14 000 рублей по нынешнему курсу).

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