Компанию Doppelmayr планируется привлечь к работе на курортах СКФО

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Компания Doppelmayr — один из мировых лидеров по производству оборудования для горнолыжных комплексов — может быть привлечена к работе на курортах Северного Кавказа. Об этом по итогам рабочей встречи с руководством австрийско-швейцарской компании Doppelmayr Seilbahnen GmbH в Австрии сообщила пресс-служба компании «Курорты Северного Кавказа».

"Нам интересен многолетний опыт работы Doppelmayr Garaventa Group и ее дочерних компаний, в том числе подтвержденный успешной работой на олимпийских объектах горного кластера в Сочи

Мы предлагаем сотрудничество в реализации совместных проектов на территории Северного Кавказа. Наши курорты обладают огромным инвестиционным потенциалом и уже сейчас успешно развиваются. Совместный проект

позволит нам предложить туристам самые безопасные и современные транспортные системы", — цитирует пресс-служба первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Компанию Doppelmayr основали в австрийском городе Вольфурт в 1892 году, а в 2002 году она вошла в состав Doppelmayr Garaventa Group. Компания построила более 14,8 тыс. подъемников всех типов в 92 странах. Производственные площадки, филиалы по сбыту и сервисному обслуживанию компании работают более чем в 40 странах мира. С 1999 года «Доппельмайр Раша», дочерний филиал компании Doppelmayr Garaventa Group в РФ, реализовало более 130 проектов в России и странах СНГ, в том числе стало основным поставщиком канатных дорог на олимпийские объекты в Сочи.