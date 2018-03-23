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Компанию Doppelmayr планируется привлечь к работе на курортах СКФО
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Компанию Doppelmayr планируется привлечь к работе на курортах СКФО 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Компания Doppelmayr — один из мировых лидеров по производству оборудования для горнолыжных комплексов — может быть привлечена к работе на курортах Северного Кавказа. Об этом по итогам рабочей встречи с руководством австрийско-швейцарской компании Doppelmayr Seilbahnen GmbH в Австрии сообщила пресс-служба компании «Курорты Северного Кавказа».
"Нам интересен многолетний опыт работы Doppelmayr Garaventa Group и ее дочерних компаний, в том числе подтвержденный успешной работой на олимпийских объектах горного кластера в Сочи.
Мы предлагаем сотрудничество в реализации совместных проектов на территории Северного Кавказа. Наши курорты обладают огромным инвестиционным потенциалом и уже сейчас успешно развиваются. Совместный проект
позволит нам предложить туристам самые безопасные и современные транспортные системы", — цитирует пресс-служба первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.
Компанию Doppelmayr основали в австрийском городе Вольфурт в 1892 году, а в 2002 году она вошла в состав Doppelmayr Garaventa Group. Компания построила более 14,8 тыс. подъемников всех типов в 92 странах. Производственные площадки, филиалы по сбыту и сервисному обслуживанию компании работают более чем в 40 странах мира. С 1999 года «Доппельмайр Раша», дочерний филиал компании Doppelmayr Garaventa Group в РФ, реализовало более 130 проектов в России и странах СНГ, в том числе стало основным поставщиком канатных дорог на олимпийские объекты в Сочи.
Делегация Минкавказа, КСК и Корпорации развития Северного Кавказа с 21 по 24 марта находятся с рабочей поездкой в Германии и Австрии. Целью визита стало изучение опыта создания современных медицинских кластеров и горноклиматических курортов в Европе.
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