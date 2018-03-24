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Петербург возглавил рейтинг российских городов — лауреатов премии Travelers' Choice Awards 2018
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Петербург возглавил рейтинг российских городов — лауреатов премии Travelers' Choice Awards 2018 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В город съехались лидеры и эксперты индустрии туризма со всего мира.
«Быть первыми в России для нас уже привычно, но это не значит, что мы будем почивать на лаврах или что награда не является значимой для города», — отметил председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.
«Подтверждать свое первенство каждый год в том или ином рейтинге — задача не такая простая, ведь стандарты ужесточаются, технологии развиваются, а удивлять туристов становится все сложнее. И тот факт, что уже несколько лет подряд Санкт-Петербург признается лучшим, говорит о том, что мы действуем в правильном направлении».
Чиновник отметил, что проведение в Петербурге премии World Travel Awards окупается — не стал исключением и этот год. Эксперты в области туризма, посетившие церемонию в сентябре, отметили город по итогам года сразу двумя наградами международного уровня.
Кроме Петербурга в тройку лидеров премии вошли также Сочи и Москва.
Рейтинг Travelers' Choice Awards составлялся на основе собранных сервисом TripAdvisor отзывов и мнений миллионов путешественников со всего мира за 2017 год, за который Петербург посетили 7,2 миллиона туристов.
По материалам «Фонтанка.ру»
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