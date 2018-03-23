Весенние каникулы: популярные города СНГ у туристов

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города СНГ для поездок с детьми на весенние каникулы. Рейтинг представлен по данным анализа запросов и броней отелей и квартир в дни школьных каникул с 24 марта по 1 апреля 2018 года. Ниже мы расскажем о самых популярных направлениях СНГ на весенние каникулы этого года.

1. Минск

В белорусскую столицу россияне обычно приезжают на три-четыре дня. Средний бюджет бронирования гостиниц — 2,6 тысячи российских рублей в сутки. В Минске расположено более 20 музеев (с учётом ведомственных — 150). В них представлены как постоянные экспозиции, так и периодически действующие выставки. Для туристов насчитывается более 595 средств размещения (гостиницы, мини-отели, хостелы, апарт-отели).

2. Астана

В среднем туристы бронируют отель на 2,5 ночи и платят 3 тысячи рублей за ночь. В городе имеются Акмолинская областная филармония, музеи (Национальный музей Республики Казахстан, историко-краеведческий музей, музей изобразительных искусств, музей Сакена Сейфуллина), театры (Национальный театр оперы и балета имени Куляш Байсеитовой, Казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева, Государственный академический русский драматический театр имени Максима Горького), библиотеки.

К культурно-просветительским учреждениям города можно отнести также Конгресс-холл, Дворец молодёжи и Президентский Центр Культуры. Монумент Байтерек является главным символом города.

3. Ереван

По данным сервиса, в Ереване туристы бронируют жилье весной в среднем на 2,5 ночи и платят 2,7 тысяч рублей в сутки. Ереван — столица и крупнейший по численности населения и площади город Армении, один из древнейших городов мира. В последние годы в Армении созданы благоприятные условия для туристов. Построено множество объектов туристической инфраструктуры, создано много интереснейших туристических маршрутов и действуют как местные туристические компании, так и мировые гиганты этой отрасли. Армения имеет огромный потенциал в сфере туризма, а точнее в сферах экотуризма, горнолыжного туризма, альпинизма и т. д.

4. Тбилиси

Самое недорогое проживание из городов первой пятерки — в Тбилиси (2,3 тысячи рублей в сутки). В среднем туристы бронируют проживание на 4 ночи. Многоликую историю города можно изучать по его архитектуре, начиная с просторных проспектов Руставели и Агмашенебели и заканчивая узкими улицами сохранившегося с раннего Средневековья района Нарикала. Тбилиси — древний культурный центр Грузии. В юго-восточной части города находится его историческое ядро — Старый город с узкими улицами, сохранившими черты средневековой застройки.

5. Баку

Самое дорогое проживание — в Баку (3,2 тысячи рублей). В среднем россияне бронируют проживание в Баку на 3 ночи. Баку — столица Азербайджана и крупнейший город Закавказья. Находится он на Апшеронском полуострове, на берегу Каспийского моря. Современный Баку — это важный промышленный, образовательный и культурный центр страны. Столица Азербайджана — очень древний город, который находится на границе Европы и Азии. Помимо прочего, Баку является одним из важнейших образовательных центров Азербайджана, в городе сосредоточено значительное число объектов просвещения.