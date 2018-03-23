К открытию прямой авиалинии Нанкин — Москва

Нанкин , 23 марта / Синьхуа / — Новые прямые авиалинии, связывающие город Нанкин /административный центр провинции Цзянсу/ с Москвой Хельсинки , откроются в ближайшее время. Об этом сообщили в нанкинском международном аэропорту «Лукоу».

По сообщению, российская авиакомпания Ай Флай /I Fly/ откроет 11 апреля регулярный воздушный маршрут Нанкин — Москва. Рейсы по данному маршруту по вторникам будут выполнять самолеты А330. Самолет будет вылетать из Москвы во вторник в 23:00 и прибывать в Нанкин в 7:15 следующего дня, обратно самолет будет отправляться в среду в 9:15 и прилетать в Москву в 18:45 /по местному времени/.

Финская авиакомпания Финнэйр 14 мая откроет регулярную авиалинию Нанкин — Хельсинки. Рейсы по ней будут выполнять самолеты А330 три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Самолет будет вылетать из Хельсинки в 17:55 /по местному времени/ и прибывать в Нанкин в 7:55 следующего дня, обратно самолет будет отправляться в 9:35 /по пекинскому времени/ и прилетать в Хельсинки в 14:10 /по местному времени/. -0-