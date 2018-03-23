Весенние каникулы российские школьники проведут за границей

В этом году на весенние каникулы заметно вырос спрос на поездки за границу — сразу на 27 процентов. Самыми востребованными зарубежными направлениями среди школьников и их родителей в конце марта — начале апреля оказались Прага , Париж, Рим , Барселона, Лондон, Тбилиси Пхукет . Такие данные следуют из исследования, подготовленного сервисом путешествий OneTwoTrip.

Сочи, Санкт-Петербург, Спрос на поездки по России также подрос, но чуть менее значительно — в среднем на 7 процентов. И здесь наибольшим спросом пользуются поездки в Москву Симферополь и Минводы.

За основу были взяты продажи авиабилетов из городов России с 24 марта по 15 апреля. Учитывались только те заказы, в которых присутствовал минимум один пассажир возрастом до 18 лет.