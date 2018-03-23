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Весенние каникулы российские школьники проведут за границей
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Весенние каникулы российские школьники проведут за границей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В этом году на весенние каникулы заметно вырос спрос на поездки за границу — сразу на 27 процентов. Самыми востребованными зарубежными направлениями среди школьников и их родителей в конце марта — начале апреля оказались Прага, Париж, Рим, Барселона, Лондон, Тбилиси и Пхукет. Такие данные следуют из исследования, подготовленного сервисом путешествий OneTwoTrip.
Спрос на поездки по России также подрос, но чуть менее значительно — в среднем на 7 процентов. И здесь наибольшим спросом пользуются поездки в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Минводы.
За основу были взяты продажи авиабилетов из городов России с 24 марта по 15 апреля. Учитывались только те заказы, в которых присутствовал минимум один пассажир возрастом до 18 лет.
Директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес связывает популярность заграничных туров с тем, что в большинстве стран сейчас еще низкий сезон. «Это значит, что расходы на месте ниже, чем летом, а погода, особенно в Европе, уже по-настоящему весенняя», — отметил он.
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