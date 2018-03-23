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Международная выставка «Байкалтур» пройдет в Иркутске с 28 по 31 марта
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Международная выставка «Байкалтур» пройдет в Иркутске с 28 по 31 марта 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В этом году туристические объекты и оздоровительные программы представят Китай, Корея, Монголия, Турция, Красноярский, Алтайский, Приморский край, Новосибирская область, Республика Бурятия. Более 15 муниципальных образований Иркутской области расскажут об уникальных местах региона, имеющих огромный туристический и экономический потенциал.
Насыщенная деловая программа поможет сформировать чёткое представление об актуальной ситуации в индустрии, познакомит с последними нововведениями и трендами, даст возможность пройти обучение и расширить свои компетенции, найти новых партнёров и клиентов. Для специалистов отрасли Агентство по туризму Иркутской области подготовило целый ряд мероприятий на самые актуальные темы, среди которых:
— Круглый стол «Событийный туризм в Байкальском регионе» (28-29 марта с 10.00 до 11.30);
— Презентация туристских маршрутов — победителей регионального конкурса «Лучший туристский маршрут Иркутской области» (28 марта с 13.30 до 14.45);
— Семинар «Внедрение национальной системы квалификации в индустрии гостеприимства на территории Иркутской области» (28 марта с 14.40 до 15.40);
— Круглый стол «Байкал-Хубсугул» (29 марта с 11.45 до 13.00);
— Рабочая встреча участников проекта на «Великом чайном пути» — Россия, Китай, Монголия (29 марта с 10.00 до 11.30).
30 марта пройдёт серия обучающих семинаров для гидов-экскурсоводов. Мероприятия будут посвящены правилам посещения священных мест, оказанию первой медицинской помощи туристам, основам обеспечения деятельности инструкторов-проводников и внедрению профессионального стандарта. Ещё одним интересным событием этого дня станет презентация проекта «Паломнический тур». Свои туристические возможности представят Усть-Ордынский окружной дацан «Тубдэн Даржелин» и «Шаманская деревня» (г. Ангарск)
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