Международная выставка «Байкалтур» пройдет в Иркутске с 28 по 31 марта

Насыщенная деловая программа поможет сформировать чёткое представление об актуальной ситуации в индустрии, познакомит с последними нововведениями и трендами, даст возможность пройти обучение и расширить свои компетенции, найти новых партнёров и клиентов. Для специалистов отрасли Агентство по туризму Иркутской области подготовило целый ряд мероприятий на самые актуальные темы, среди которых:

— Круглый стол «Событийный туризм в Байкальском регионе» (28-29 марта с 10.00 до 11.30);

— Презентация туристских маршрутов — победителей регионального конкурса «Лучший туристский маршрут Иркутской области» (28 марта с 13.30 до 14.45);

— Семинар «Внедрение национальной системы квалификации в индустрии гостеприимства на территории Иркутской области» (28 марта с 14.40 до 15.40);

— Круглый стол «Байкал-Хубсугул» (29 марта с 11.45 до 13.00);

— Рабочая встреча участников проекта на «Великом чайном пути» — Россия , Китай, Монголия (29 марта с 10.00 до 11.30).