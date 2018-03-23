Токио, Даламан и Хаммамет: аэропорт Толмачево, куда новосибирцы смогут летать этим летом 

25 марта новосибирский аэропорт Толмачёво переходит на летнее расписание — оно будет действовать до 27 октября.
«В летнем сезоне новосибирский аэропорт будет обслуживать 90 направлений», — сообщает пресс-служба аэропорта.
Летом увеличится частота рейсов из Новосибирска в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Норильск, Новый Уренгой, Улан-Удэ, Омск, Абакан, Кызыл, Талакан и Ханты-Мансийск. Также самолёты продолжат летать в Минеральные Воды, Пермь и Уфу и другие стороны.
«Традиционно в летний период увеличится частота рейсов на юг России: в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу и Сочи. В пиковые даты сезона на маршруте Новосибирск — Сочи рейсы авиакомпании «Россия» будут обслуживаться на воздушных судах Boeing 747», — добавили в пресс-службе.
Увеличат число рейсов такие авиакомпании, как «Ямал», Nordwind Airlines, «Победа», «Алроса», NordStar, Red Wings, «Аэрофлот», Avia Traffic Company.
S7 Airlines продолжит выполнение рейсов в Омск, Нижневартовск, Сургут, Абакан, Челябинск, Ноябрьск, Тюмень и Новый Уренгой и откроет рейсы в Томск, Красноярск, Братск, Кызыл, Надым, Когалым, Белоярский и Нерюнгри.
Белоярский, Когалым, Надым появятся в маршрутной сети аэропорта впервые за долгое время.
В Толмачёво напомнили, что часть рейсов продолжат получать государственное субсидирование — билеты на них будут дешевле. Так, с 1 апреля по 30 ноября будут летать субсидированные рейсы для отдельных категорий пассажиров из Новосибирска в города Дальнего Востока — Якутск, Владивосток, Хабаровск, Читу, Мирный, Полярный, Магадан и Петропавловск-Камчатский.
С 1 июня по 30 ноября будут субсидироваться рейсы в столицу Крыма Симферополь.
Новыми направлениями на международных воздушных линиях в летнем периоде станут регулярные рейсы в Токио (со 2 июня) и Ларнаку (с 1 мая). Продолжится выполнение рейсов в Тбилиси, Прагу, Франкфурт, Шанхай и Дюссельдорф.
«В летнем расписании планируется большая программа выполнения чартерных авиаперевозок в Анталью. Впервые авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы на данном направлении на воздушных судах Boeing 747», — отмечают в аэропорту.
Продолжится выполнение сезонных чартерных полётов в Ларнаку, Ираклион, Салоники и в Юго-Восточную Азию — Нячанг, Фукуок, Санью, Пхукет, Утапао и Бангкок.