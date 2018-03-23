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Нячанг пытается справиться с наплывом китайских туристов
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Нячанг пытается справиться с наплывом китайских туристов 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Поток китайских туристов в Нячанг резко возрос за последние месяцы, вызвав озабоченность местных властей и бизнесменов, сообщает сайт Vietnamnet
В частности, на поведение китайцев жалуется директор отдела продаж и туризма компании Hieu Quan Нгуен Тхань Манг:
Они шумные. Они вызывают санитарные проблемы. Некоторые европейские путешественники отказываются оставаться в отелях, в которых есть китайские туристы.
Китайцами же, по словам Манга, является большая часть китаеязычных гидов, что запрещено законом — водить экскурсии во Вьетнаме может только вьетнамец. Поэтому китайские группы часто берут себе в сопровождение местных жителей, которые представляются гидами при появлении полицейских.
Также, сообщается, что приток туристов из Поднебесной вызвал снижение цен на номера в четырех— и пятизвездочных отелях. По информации источников, знакомых с ситуацией в гостиничном бизнесе, за первые месяцы наступившего года цены упали на 50%.
На данный момент китайские туристы обогнали американских по количеству оставляемых во Вьетнаме денег. При этом по прогнозам, количество путешественников из Китая будет только расти. Городские власти выражают обеспокоенность неготовностью Нячанга к приему такого количества гостей.
Как сектор туризма, так и государственные учреждения не знают, что делать с резко возросшим количеством иностранных туристов. Проблема подготовки кадров для туриндустрии остается актуальной для провинции Кхань Хоа,
— заявил зампредседателя городского правления Тран Сон Хай.
Как ранее сообщали в провинциальном департаменте туризма, только в январе Нячанг посетили 146 300 китайских туристов, что больше, чем в прошлом году на 142%
Источник: Vietnamnet
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