Нячанг пытается справиться с наплывом китайских туристов

Поток китайских туристов в Нячанг резко возрос за последние месяцы, вызвав озабоченность местных властей и бизнесменов, сообщает сайт Vietnamnet

В частности, на поведение китайцев жалуется директор отдела продаж и туризма компании Hieu Quan Нгуен Тхань Манг:

Они шумные. Они вызывают санитарные проблемы. Некоторые европейские путешественники отказываются оставаться в отелях, в которых есть китайские туристы.

Китайцами же, по словам Манга, является большая часть китаеязычных гидов, что запрещено законом — водить экскурсии во Вьетнаме может только вьетнамец. Поэтому китайские группы часто берут себе в сопровождение местных жителей, которые представляются гидами при появлении полицейских.

Также, сообщается, что приток туристов из Поднебесной вызвал снижение цен на номера в четырех— и пятизвездочных отелях. По информации источников, знакомых с ситуацией в гостиничном бизнесе, за первые месяцы наступившего года цены упали на 50%.

На данный момент китайские туристы обогнали американских по количеству оставляемых во Вьетнаме денег. При этом по прогнозам, количество путешественников из Китая будет только расти. Городские власти выражают обеспокоенность неготовностью Нячанга к приему такого количества гостей.

Как сектор туризма, так и государственные учреждения не знают, что делать с резко возросшим количеством иностранных туристов. Проблема подготовки кадров для туриндустрии остается актуальной для провинции Кхань Хоа,

— заявил зампредседателя городского правления Тран Сон Хай.

Как ранее сообщали в провинциальном департаменте туризма, только в январе Нячанг посетили 146 300 китайских туристов, что больше, чем в прошлом году на 142%

Источник: Vietnamnet