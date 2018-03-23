Во Владивостоке участникам ВЭФ приготовили 6500 гостиничных номеров

На очередном заседании организационного штаба по подготовке к четвертому Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке в сентябре, было заявлено, что для его участников зарезервировано более 6,5 тысяч номеров в гостиницах.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, большую их часть — 4841 номер — традиционно предоставит Дальневосточный федеральный университет. Еще более 1700 подготовят в городских отелях. По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, сейчас в перечне объектов размещения 26 гостиниц. Работа по определению дополнительного номерного фонда продолжается.

Проблеме размещения гостей форума уделяется большое значение, так как первый ВЭФ не смог принять всех желающих именно из-за нехватки мест в гостиницах. Расчет был на то, что к тому моменту достроят пятизвездочные отели, которые планировалось сдать еще к саммиту АТЭС , состоявшемуся во Владивостоке в 2012 году. Однако, в эксплуатацию их не ввели до сих пор.

На совещании также обсудили вопрос организации питания гостей форума. Необходимую для работы в дни ВЭФ аккредитацию прошли уже 20 ресторанов, еще 26 подтвердят свою готовность в ближайшее время. Власти региона поручили подготовить специальный справочник, где будут указаны аккредитованные заведения.

Справка «РГ»

Четвертый Восточный экономический форум пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русский 11-13 сентября. Планируется, что в этом году в программе будет уделено большое внимания вопросам развития человеческого капитала. Наряду с деловой программой в рамках форума традиционно пройдут спортивные и культурные мероприятия.