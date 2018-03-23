В Торонто дали старт Году туризма Китай-Канада — 2018

Торонто, 22 марта / Синьхуа / — Накануне в Торонто прошла торжественная церемония открытия Года туризма Китай-Канада — 2018. Гостями церемонии стали более 1000 человек: официальные лица двух стран, представители различных кругов общества. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн

Торонто, 22 марта /Синьхуа/ — Накануне в Торонто прошла торжественная церемония открытия Года туризма Китай-Канада — 2018. Гостями церемонии стали более 1000 человек: официальные лица двух стран, представители различных кругов общества. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн

Торонто, 22 марта /Синьхуа/ — Накануне в Торонто прошла торжественная церемония открытия Года туризма Китай-Канада — 2018. Гостями церемонии стали более 1000 человек: официальные лица двух стран, представители различных кругов общества. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн