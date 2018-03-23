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В Торонто дали старт Году туризма Китай-Канада — 2018
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В Торонто дали старт Году туризма Китай-Канада — 2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Торонто, 22 марта /Синьхуа/ — Накануне в Торонто прошла торжественная церемония открытия Года туризма Китай-Канада — 2018. Гостями церемонии стали более 1000 человек: официальные лица двух стран, представители различных кругов общества. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 22 марта /Синьхуа/ — Накануне в Торонто прошла торжественная церемония открытия Года туризма Китай-Канада — 2018. Гостями церемонии стали более 1000 человек: официальные лица двух стран, представители различных кругов общества. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
Торонто, 22 марта /Синьхуа/ — Накануне в Торонто прошла торжественная церемония открытия Года туризма Китай-Канада — 2018. Гостями церемонии стали более 1000 человек: официальные лица двух стран, представители различных кругов общества. Фотографии Синьхуа/Цзоу Чжэн
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Hainan Airlines запустил первый прямой рейс Пекин-Мехико Албания отменила визы для граждан КНР, РФ, Беларуси и еще несколько др. стран стран на период туристического сезона Ли Кэцян и Дж. Трюдо приветствовали открытие Года туризма Китая и Канады
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