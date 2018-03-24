Из Уфы в Сочи пустят дополнительные рейсы

Стало известно, когда в уфимском аэропорту откроются летние рейсы в Сочи . Старт полетов запланирован на 28 мая. Продлятся они до 26 сентября. Выполнять их будет авиакомпания «Нордавиа».

— Вылеты из Уфы будут по понедельникам и средам в 4:35, вылеты из Сочи — по вторникам и воскресеньям в 22:35, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Билеты на самолеты уже поступили в продажу. Стоимость в один конец начинается с 7000 рублей. Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании или в кассах аэропорта.

Также из Уфы регулярные рейсы в этом направлении откроет авиакомпания «КрасАвиа». Полеты начнутся с 20 июня, билеты также в свободной продаже уже сейчас.