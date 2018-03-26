Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы начали регистрировать игрушки на рейсы

Сочи и Аэропорта Краснодара Анапы ввели новую услугу для пассажиров с детьми до 7 лет по регистрации на рейс игрушек с 26 марта 2018 года, сообщила пресс-служба « Базэл Аэро ».

«Аэропорты «Базэл Аэро» с 26 марта в Сочи, Краснодаре и Анапе ввели новую услугу для самых маленьких пассажиров: теперь дети могут зарегистрировать на рейс своих игрушечных любимцев. Агент по организации пассажирских перевозок предложит маленькому пассажиру по-настоящему зарегистрировать его игрушку на борт самолета. Таким образом, каждый из любимцев юных пассажиров будет получать специальный посадочный талон с именем игрушки, номером рейса и интерактивной игрой. Перед посадкой в самолет в магазинах аэропорта можно будет приобрести товары со скидкой, размер которой указан в купоне на «корешке» посадочного», — говорится в сообщении.

Кроме того, после получения бирки на игрушку, легче будет найти ее хозяина, если «лучшего друга» случайно забудут в аэропорту, уточнили в пресс-службе.

Ранее, в 2012 году, чартерная авиакомпания Thomson Airways вводила услугу по регистрации на рейс игрушек маленьких пассажиров, которая позволила избегать потерь игрушек в аэропортах перед посадкой на самолет.