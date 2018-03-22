Вестминстер через год после теракта: туристы, полиция и цветы

ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости Наталья Копылова , Александра Крыжановская. Вестминстерский мост спустя ровно год после теракта заполнен туристами, лондонцами, спешащими по делам. О том, что ровно год назад здесь разыгралась трагедия, напоминают цветы с записками в память о погибших, закрепленные на мосту, а также усиленные наряды полицейских.

Ровно год назад, 22 марта 2017 года, в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту произошло вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих, которое было признано терактом. Преступник по имени Халид Масуд направил автомобиль на полной скорости на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании . В результате теракта погибло пять человек, десятки получили ранения. Все погибшие были гражданами Великобритании, среди пострадавших также были иностранцы.

Цветы на мосту

Вестминстерский мост, который является излюбленным местом туристов, полон людей — гости британской столицы фотографируются на фоне панорам Вестминстера и «Лондонского глаза», обнесенного строительными лесами Биг Бена, группы школьников осматривают достопримечательности, горожане спешат по своим делам.

О трагедии напоминают цветы на месте инцидента и усиленные наряды полицейских, дежурящих на мосту. На одном из букетов закреплена записка с надписью «Курт, ушедший так быстро, но никогда не забытый».

По обеим пешеходным сторонам моста дежурят полицейские, которые подтвердили корреспонденту РИА Новости, что их присутствие связано с годовщиной теракта.

"Мы здесь, потому что сегодня годовщина теракта и приняты усиленные меры. Мы здесь, чтобы обеспечить спокойствие туристов и жителей города", — сказали они.

Также среди мер безопасности на мосту можно заметить высокие стальные ограждения, которые отделяют пешеходную часть от проезжей.

Туристы и очевидцы

Туристы, прогуливающиеся по мосту, останавливаются у цветов. «Да, это было год назад. Это была ужасная ночь. Я тогда был дома тогда. Сегодня здесь цветы в память о том событии. Но сегодня я не чувствую страха», — сказал молодой мужчина по имени Эппл

Вблизи Вестминстерского моста можно встретить очевидцев теракта. Так, продавец сувениров в небольшой палатке у места трагедии ровно год назад также торговал здесь. «Все произошло на моих глазах. Я стараюсь забыть о том, что произошло. Это было ужасно», — сказал он.