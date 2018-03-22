Беларусь рассчитывает на рост числа российских туристов в 2018 году

Крылатую фразу любознательного Винни-Пуха: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро» белорусские туроператоры не возражают примерять и на остальные суточные интервалы. Главное, на их взгляд, чтобы встречные маршруты в Союзном государстве добавляли из года в год взаимную симпатию у ее граждан и коммерческую заинтересованность бизнес-партнеров.

А, судя по прогнозам экспертов, Беларусь рассчитывает на дальнейший рост числа российских туристов и в 2018 году. Один из руководителей Министерства спорта и туризма РБ Виталий Грицевич в беседе с журналистами решил сопоставить динамику этого процесса с 2016 года, сообщает БЕЛТА.

В тот год, напомнил чиновник, «по данным Госпогранкомитета, из РФ в Беларусь прибыли 1,188 миллионов человек, наследующий год цифра выросла почти еще на 100 тысяч». Положительная динамика наблюдается не только на протяжении двух последних лет. По его оценке, число гостей из РФ растет постоянно. И 2018 год тоже не станет исключением. В министерстве убеждены в дальнейшем «наборе высоты» туристическим бизнесом.

Грицевич обратил внимание и на структурные изменения, которые происходят в сфере туризма. По его словам, выросло число организованных групп российских туристов с 171 тысяч в 2016 году до 191,5 в следующем календарном году. А в экономическом выражении экспорт туристических услуг в Россию в 2017 году составил $117,193 млн Это, по словам чиновника, на 18,5% больше, чем в предыдущем году.

Коснувшись итогов прошедшей не так давно в РФ туристической выставки МITT, Грицевич сделал акцент на повышенном интересе на ней у россиян к белорусскому стенду. «Уж насколько хорошо мы открыты для России, но заново смогли их удивить», — с удовольствием подчеркнул представитель министерства. Но главное, добавил он, заключается не только в количестве гостей, но и в качестве предоставляемых услуг. «Чтобы туристы как можно дольше оставались у нас в стране, и, соответственно, возрастал экспорт туристических услуг», — добавил Виталий Грицевич.