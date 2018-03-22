Куда в 2018 году летают самолеты из Калининграда?

С 25 марта 2018 года аэропорт Храброво переходит на круглосуточный режим работы.

Сыктывкар и Рига. В летнем сезоне полеты из Калининграда будут осуществлять 15 авиакомпаний (10 отечественных и 5 иностранных) по 20 внутренним и международным регулярным направлениям. В расписании Храброво появится три новых направления: Сочи

В Сочи

С 27 мая начнет действовать новое направление в Сочи. Рейсы на данном направлении не выполнялись с лета 2015 года. Полеты будет совершать авиакомпания «Нордавиа» один раз в неделю — по воскресеньям. Вылет из Калининграда запланирован на ночное время в 02:45 (прибытие в Сочи — в 07:15). Назад, из Сочи, самолет вылетит в 23:15. В Сыктывкар

В Сыктывкар

Со 2 июня по 27 октября авиакомпания «Комиавиатранс» будет осуществлять полеты по маршруту Сыктывкар— Калининград — Сыктывкар. Вылет из Сыктывкара запланирован на субботу, на 20:20. Спустя два часа самолет должен приземлиться в Калининграде. Обратно самолет вылетит в 23:20.

Суммарно на московском направлении будет совершаться до 17 рейсов в день во все аэропорты столицы.

Екатеринбург и Череповец

По маршруту Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург самолеты будут летать дважды в неделю.

«Северсталь» будет выполнять полеты с частотой до трёх раз в неделю из Череповца в Калининград и обратно.

Мурманск и Архангельск

В летнем расписании возобновятся полеты в Мурманск и Архангельск. Авиакомпания «Нордавиа» с июня по сентябрь будет выполнять рейсы дважды в неделю по каждому из этих направлений.

С 7 июня авиакомпания «Ижавиа» возобновит выполнение рейсов по маршруту Краснодар — Калининград — Краснодар.

Международные рейсы

В Ригу

С 17 апреля 2018 года латвийская авиакомпания «AirBaltic» открывает новое направление в Ригу. Рейсы будут выполняться ежедневно. Из аэропорта «Храброво» вылет запланирован на 04:30, прилет в аэропорт Риги — в 06:25. Вылет из Риги — в 23:30.

В летнем сезоне авиакомпанией «Белавиа» по-прежнему будут выполняться рейсы в Минск . В расписании запланировано три рейса ежедневно. Также авиакомпания «Белавиа» в период с июня по сентябрь продолжит с прежней частотой дважды в неделю выполнять рейсы в Брест — по средам и субботам, Гомель — по понедельникам и четвергам, Гродно — по вторникам и пятницам и Витебск — по пятницам и воскресеньям.

Польская авиакомпания «LOT» планирует выполнять полёты по маршруту Варшава — Калининград — Варшава с частотой 6 раз в неделю.

Авиакомпания «Узбекистон Хаво Йуллари» по-прежнему будет совершать регулярные рейсы из Ташкента в Калининград и обратно с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.

В Барселону

С 7 мая по 22 октября прямые регулярные рейсы в Барселону ( Испания ) по понедельникам и четвергам обеспечит авиакомпания «Vueling».

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