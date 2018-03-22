Калининградский аэропорт Храброво переходит на круглосуточный режим работы

С 25 марта 2018 года аэропорт Храброво переходит на круглосуточный режим работы. С этого же дня начнет действовать весенне-летнее расписание полетов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Как сообщалось ранее, в штатном режиме аэропорт Храброво заработает в мае.

Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи, Екатеринбургом, Минском, Гродно, «В летнем сезоне полеты из Калининграда будут осуществлять 15 авиакомпаний (10 отечественных и 5 иностранных) по 20 внутренним и международным регулярным направлениям. Регулярные рейсы свяжут Калининград с Москвой Череповцом , Мурманском, Архангельском, Сыктывкаром Гомелем , Брестом, Витебском , Ташкентом, Варшавой , Барселоной и Ригой», — говорится в сообщении аэропорта.