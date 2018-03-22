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Калининградский аэропорт Храброво переходит на круглосуточный режим работы
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Калининградский аэропорт Храброво переходит на круглосуточный режим работы 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
С 25 марта 2018 года аэропорт Храброво переходит на круглосуточный режим работы. С этого же дня начнет действовать весенне-летнее расписание полетов, сообщает пресс-служба аэропорта.
Как сообщалось ранее, в штатном режиме аэропорт Храброво заработает в мае.
«В летнем сезоне полеты из Калининграда будут осуществлять 15 авиакомпаний (10 отечественных и 5 иностранных) по 20 внутренним и международным регулярным направлениям. Регулярные рейсы свяжут Калининград с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи, Екатеринбургом, Череповцом, Мурманском, Архангельском, Сыктывкаром, Минском, Гродно, Гомелем, Брестом, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Барселоной и Ригой», — говорится в сообщении аэропорта.
Сообщается, что в этом летнем сезоне появится три новых направления: в Сочи, Сыктывкар и в Ригу.
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