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В Чебоксарах проходит всероссийское совещание по речному туризму
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В Чебоксарах проходит всероссийское совещание по речному туризму 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
В Чебоксарах проходит всероссийское совещание по речному туризмуПо информации ГТРК «Чувашия», среди участников — владельцы судоходных компаний, причалов, а также руководители региональных турагентств. Основная тема мероприятия — навигация пассажирских туристских судов в 2018 году. Заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Алла Салаева пояснила, что главная ценность города, если говорить о развитии внутреннего туризма и увеличении турпотока — совместная слаженная работа. По мнению руководителей судоходных компаний, речной флот переживает непростые времена. «Большой всплеск туристов за последние 2-3 года, когда были закрыты направления в Турцию и Египет. Сейчас постепенно эти направления открываются для отдыха для российских туристов, и поэтому у всех круизников есть опасения, чтобы часть наших клиентов не поменяла свои интересы в сторону отдыха там, за рубежом», — рассказала директор круизных программ ООО «Водоходъ» Елена Майоршина.
Фото: morflot.ru
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