Лед тронется! Туристу — снегоход-вояж и табличку со штрихкодом

Но не только зимний отдых ожидает туристов. В этом году районный туринфоцентр планирует новые маршруты и новшества, связанные с археологией.

Археология в 3D-стиле

Многие в округе слышали о Барсовой горе и ее древних памятниках, но мало кто представляет, как они выглядели в прошлом. В Сургуте и Сургутском районе «визуализаций» археологических памятников почти нет, но желающие их увидеть имеются. Вскоре, возможно, лед в этом вопросе тронется.

«В этом году мы планируем первый шаг к тому, чтобы сделать археологическое наследие Барсовой горы более доступным для туристов, — рассказал директор ИКНПЦ «Барсова Гора» Виталий Малыхин. — В решении этого вопроса нас поддерживают и депутаты думы округа. Мы планируем провести конкурс дизайнеров компьютерного моделирования по разработке 3D-модели одного из археологических памятников Барсовой горы. В конкурсе будут выбраны лучшие проекты молодых дизайнеров — специалистов в этой области. На конечном этапе проект смогут увидеть и оценить туристы. В процессе создания модели планируем применить современные технологии, например, QR-код, размещенный на специальных табличках на месте памятника, это позволит достоверно показать картину объекта каждому туристу, который имеет смартфон. Укреплённые сооружения, святилища, жилища древних людей — всё это будет представлено наглядно, считаю, что это отличный способ для проведения тематических экскурсий по Барсовой горе».

И снег, и ветер — нипочем

Вообще для туристов придумано много нового. «В Сургутском районе в конце прошлого года начал работать Туристско-информационный центр. Мы готовим план четкого взаимодействия на основе договоров с представителями турбизнеса: турагентствами, турбазами и другими операторами. ТИЦ разрабатывает совершенно новые маршруты, принимает заявки, проводит пиар-акции, подключает туроператоров, и совместно с ними создает эту услугу, чтобы предоставить жителям округа», — сказал Виталий Малыхин.

И недавний марш-бросок по зимнику тому подтверждение. «С 3 по 6 марта этого года группа из 13 человек совершила пробег на снегоходах вдоль Оби по маршруту Нижневартовск Ханты-Мансийск — Сытомино — Барсово — Нижневартовск, — рассказала начальник туристско-информационного центра Светлана Ескина. — Мероприятие посвятили 100-летию Красной Армии и открытию стелы Воинской Славы на месте слияния Оби и Иртыша. За 4 дня снегоходчики прошли более 600 км и останавливались в Сургутском районе. Тур — ознакомительный и пробный, но впоследствии мы планируем запустить подобные туры для всех желающих».

«Снегоходный пробег с двумя ночевками в Сытомино и на базе ЦСП «Сибирский легион», — это, конечно, «мужское экстремальное развлечение», но состоялся «замер» потенциала таких маршрутов, и рассматриваются возможности для зимних видов туристического отдыха. Пробег показал, что отдельные короткие участки могут быть доступны также женщинам и детям», — уверяет Виталий Малыхин.

В то же время существует однодневный тур «выходного дня» в Сургутском районе — в деревню Русскинскую из Сургута и обратно на микроавтобусе на 20 мест или на комфортабельном автобусе на 40 мест. Стоимость составляет 1500-2000 рублей в зависимости от количества путешественников и наполнения тура. Стандартная программа включает: экскурсию в Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича, фотосессии, катания на снегоходе и национальный обед. Кроме этого, продолжаются популярные туры на этностойбище Клима Кантерова вблизи Лянтора.

Кстати

30 марта 2018 года в Сургутском районе официально стартует проект «Операция „Туризм — 2018“. Жителям и гостям округа предложат совершенно новые маршруты и мероприятия: путешествие музея на колёсах; увлекательный квест „Туристскими тропами Сургутского района“; онлайн-турнир „Кладезь Барсовой Горы“; открытый фестиваль национальных состязаний „Игры охотников“; фестиваль деревянных скульптур „Забытые ремёсла“; вечера хантыйских сказаний; автогонки „Битва за Сайгон“; резиденция Деда Мороза на Каменном мысу и Белом Яру, снегоход-вояж Деда Мороза по Сургутскому району и многое другое. Подробности появятся 30 марта на сайте туристско-информационного центра Сургутского района www.tic86.ru.