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Вернувшихся из Таиланда екатеринбуржцев свалил норовирус
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Вернувшихся из Таиланда екатеринбуржцев свалил норовирус 

Уралинформбюро 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Трое все еще в больнице.
Санврачи поставили диагноз туристам, вернувшимся из Таиланда в Екатеринбург. Отдыхавшие заразились норовирусной инфекцией. Способ передачи устанавливается, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Трое пассажиров рейса Утапао-Екатеринбург с 20 марта находятся в больнице. Во время полета на плохое самочувствие жаловались 10 человек.
В Кольцово третий день работает санитарно-карантинный пункт. Специалисты следят за состоянием прибывающих пассажиров.
Ранее по теме: Туристы привезли из Таиланда на Урал опасную инфекцию
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