Вернувшихся из Таиланда екатеринбуржцев свалил норовирус

Трое все еще в больнице.

Санврачи поставили диагноз туристам, вернувшимся из Таиланда Екатеринбург . Отдыхавшие заразились норовирусной инфекцией. Способ передачи устанавливается, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

Трое пассажиров рейса Утапао-Екатеринбург с 20 марта находятся в больнице. Во время полета на плохое самочувствие жаловались 10 человек.

В Кольцово третий день работает санитарно-карантинный пункт. Специалисты следят за состоянием прибывающих пассажиров.

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