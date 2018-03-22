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Ли Кэцян и Дж. Трюдо приветствовали открытие Года туризма Китая и Канады
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Ли Кэцян и Дж. Трюдо приветствовали открытие Года туризма Китая и Канады 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — Год туризма Китая и Канады стартовал в среду в канадском Торонто. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступили с приветствиями.
Ли Кэцян назвал сотрудничество в области туризма важной сферой взаимодействия, а также окном открытости друг другу и связующим звеном для взаимной дружбы. По его словам, в 2017 году двусторонний туристический поток достиг более 1,5 млн человеко/раз, установив максимальный уровень в истории. Он считает, что 2018-й Год туризма Китая и Канады создаст новые возможности для расширения двустороннего обмена туристами, усиления гуманитарных связей и углубления практического сотрудничества. Он надеется, что две страны приложат общие усилия для содействия распространению дружбы между народами посредством туризма.
"В последние годы китайско-канадские отношения стратегического партнерства углубляются, результаты практического сотрудничества приносят пользу двум народам. Мы готовы усилить контакты с Канадой на высоком и других уровнях, расширить реальное сотрудничество в торговле, экономике, образовании, культуре, а также местное взаимодействие, активизировать согласование и взаимодействие на международной арене и совместно создать новое «золотое десятилетие» китайско-канадских отношений", — отметил Ли Кэцян. —0—
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