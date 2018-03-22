Эксперт отметил потенциал стран Африки в развитии туризма 

Политолог, африканист Николай Добронравин отметил потенциал стран Африки в развитии туризма, сообщает Nation News. «Африка может быть очень интересна для россиян. Но, к сожалению, как показывает практика, пока даже в тех государствах, где визы для нас отменены, туризм из России не стал массовым», — заявил эксперт.
В качестве примера он привел ЮАР и Намибию, где визы отменены, а массового российского турпотока в них нет, так как в настоящее время это довольно дорогие направления.
Вместе с тем, добавил Добронравин, потенциал у африканских направлений большой.
Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин в беседе с НСН рассказал, обращают ли туристы внимание на рейтинги городов.