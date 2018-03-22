Ещё
Россиянам и белорусам снова разрешили въезжать в Албанию без визы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам и белорусам снова разрешили въезжать в Албанию без визы 

Prian.ru 31 минуту назад
Фото: Prian.ru
В 2018 году правительство Албании расширило список стран, граждане которых могут приезжать на отдых без визы в обозначенный период, только предъявив паспорт. Помимо выше обозначенных сюда попали также Грузия, Катар, Оман, Таиланд и Бахрейн, сообщают Новости Албании.
Россиянам и белорусам, а также другим жителям других вышеуказанных стран не потребуется виза в Албанию с 1 апреля по 31 октября 2018 года.
К слову, согласно рейтингу, Албания входит в список одной из наиболее доступных стран для повседневной жизни.
В нашей базе — более 100 предложений по продаже жилья в Албании.
Prian.ru: последние новости
Шенгенские визы подорожают Семья из Люксембурга приобрела один из Балеарских островов за €18 млн В Швейцарии законы об аренде приводят к росту цен на съемное жилье - мнение
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу357
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого241
С IKEA можно попрощаться19
Россиянам поднимут пенсии64
Матвиенко предложила отменить обязательное медстрахование53
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение