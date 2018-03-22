Россиянам и белорусам снова разрешили въезжать в Албанию без визы

Катар, Оман, Таиланд и В 2018 году правительство Албании расширило список стран, граждане которых могут приезжать на отдых без визы в обозначенный период, только предъявив паспорт. Помимо выше обозначенных сюда попали также Грузия Бахрейн , сообщают Новости Албании.

Россиянам и белорусам, а также другим жителям других вышеуказанных стран не потребуется виза в Албанию с 1 апреля по 31 октября 2018 года.

К слову, согласно рейтингу, Албания входит в список одной из наиболее доступных стран для повседневной жизни.

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