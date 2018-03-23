Албания отменила визы для россиян

Албания отменила визы для граждан России на период с 1 апреля по 31 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте албанского совета министров.

МВД. Ответственность за выполнение этого решения несет албанский МИД

По данным «Российской газеты», Албания каждый год отменяет визы для россиян на время высокого туристического сезона. При этом в 2017 году безвизовый режим объявили на два месяца позже — с 31 мая. Он продлился по 15 ноября.

Впервые визы для граждан РФ были отменены в 2014 году. Национальное агентство по туризму Албании объявило о планах установить стабильный непрерывный туристический поток из России. Директор агентства Ардит Чолаку говорил, что наладить крепкие туристические связи с Россией стране мешает недостаточное количество прямых рейсов. Кроме того, 80 процентов албанских отелей имеют всего по 20-40 комнат, а этого не хватит для «туристического бума».