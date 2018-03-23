Ещё
Албания отменила визы для россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Албания отменила визы для россиян 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Албания отменила визы для граждан России на период с 1 апреля по 31 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте албанского совета министров.
В постановлении совета говорится, что правом бесплатного безвизового въезда смогут воспользоваться также граждане Саудовской Аравии, Белоруссии, Грузии, Катара, Омана, Таиланда, Китая и Бахрейна. Для посещения страны им понадобится только «паспортный документ».
Ответственность за выполнение этого решения несет албанский МИД и МВД.
По данным «Российской газеты», Албания каждый год отменяет визы для россиян на время высокого туристического сезона. При этом в 2017 году безвизовый режим объявили на два месяца позже — с 31 мая. Он продлился по 15 ноября.
Впервые визы для граждан РФ были отменены в 2014 году. Национальное агентство по туризму Албании объявило о планах установить стабильный непрерывный туристический поток из России. Директор агентства Ардит Чолаку говорил, что наладить крепкие туристические связи с Россией стране мешает недостаточное количество прямых рейсов. Кроме того, 80 процентов албанских отелей имеют всего по 20-40 комнат, а этого не хватит для «туристического бума».
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре69
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1800
Еще одна страна вышлет российских дипломатов193
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья24
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение