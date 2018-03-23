Албания отменила визы для россиян 

Албания отменила визы для граждан России на период с 1 апреля по 31 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте албанского совета министров.
В постановлении совета говорится, что правом бесплатного безвизового въезда смогут воспользоваться также граждане Саудовской Аравии, Белоруссии, Грузии, Катара, Омана, Таиланда, Китая и Бахрейна. Для посещения страны им понадобится только «паспортный документ».
По данным «Российской газеты», Албания каждый год отменяет визы для россиян на время высокого туристического сезона. При этом в 2017 году безвизовый режим объявили на два месяца позже — с 31 мая. Он продлился по 15 ноября.
Впервые визы для граждан РФ были отменены в 2014 году. Национальное агентство по туризму Албании объявило о планах установить стабильный непрерывный туристический поток из России. Директор агентства Ардит Чолаку говорил, что наладить крепкие туристические связи с Россией стране мешает недостаточное количество прямых рейсов. Кроме того, 80 процентов албанских отелей имеют всего по 20-40 комнат, а этого не хватит для «туристического бума».