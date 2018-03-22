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Албания на лето отменила визы для россиян и белорусов
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Албания на лето отменила визы для россиян и белорусов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Албания с 1 апреля отменяет визы для российских туристов. Облегченный режим пересечения границы будет действовать до 31 октября 2018 года. Соответствующим постановление албанского совета министров установлен расширенный список государств, граждане которых могут без предварительного оформления виз въезжать на территорию страны.
Помимо России посетить Албанию при предъявлении только паспорта смогут также граждане Беларуси, Грузии, Саудовской Аравии, Катара, Омана, Таиланда, Китая и Бахрейна.
Албания ежегодно отменяет визы для россиян на время высокого туристического сезона. Однако в прошлом году безвизовый режим начал действовать на два месяца позже — с 31 мая — и длился по 15 ноября.
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