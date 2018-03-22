Албания на лето отменила визы для россиян и белорусов

Албания с 1 апреля отменяет визы для российских туристов. Облегченный режим пересечения границы будет действовать до 31 октября 2018 года. Соответствующим постановление албанского совета министров установлен расширенный список государств, граждане которых могут без предварительного оформления виз въезжать на территорию страны.

Албания ежегодно отменяет визы для россиян на время высокого туристического сезона. Однако в прошлом году безвизовый режим начал действовать на два месяца позже — с 31 мая — и длился по 15 ноября.