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На весенних каникулах калужские школьники отправятся на экскурсии по родному краю
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На весенних каникулах калужские школьники отправятся на экскурсии по родному краю 

Калуга 24 52 минуты назад
Фото: Калуга 24
В дни весенних каникул, с 26 марта по 30 марта, в Калужской области будут работать десять экскурсионных маршрутов для школьников. Они смогут совершить экскурсии по Калуге, Малоярославцу, Обнинску, Боровску и Тарусе, побывать на местах сражений Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной, посетить Оптину Пустынь и Шамординскую Казанской Свято-Амвросиевский женский монастырь. Две экскурсии предполагают посещение предприятий — ОАО МосМедыньагропром» и кондитерской фабрики «Фруже». Все экскурсии будут бесплатными. Возить экскурсантов будут школьные автобусы. Проводится экскурсии будут в рамках туристско-краеведческой программы для школьников «Мой край — душа России». Она была разработана министерствами культуры и туризма, образования и науки, а также Калужским областным центром туризма, краеведения и экскурсий.
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