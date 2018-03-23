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«Домодедово» и «Шереметьево» вошли в сотню лучших аэропортов мира
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«Домодедово» и «Шереметьево» вошли в сотню лучших аэропортов мира 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Сингапурский международный аэропорт «Чанги» шестой год подряд возглавил рейтинг World Airport Awards, который составляет британская маркетинговая компания Skytrax на основе отзывов пассажиров.
Второе место занял южнокорейский «Инчхон». Он поменялся местами с аэропортом Токио «Ханэда», который в этом году оказался на третьей строчке.
В первую десятку также вошли международный аэропорт Гонконга, дохийский «Хамад», аэропорт Мюнхена им. Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт «Сэнторэа», расположенный на искусственном острове возле японского города Тонокамэ, лондонский «Хитроу», аэропорты Цюриха и Франкфурта-на-Майне.
В топ-100 вошли два московских аэропорта — «Шереметьево» и «Домодедово». Первый за год поднялся с 81-го на 68-е место, второй остался на 74-й строчке. В прошлом году в списке было три российских аэропорта — в 2018 г. аэропорт Казани не вошел в топ-100.
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