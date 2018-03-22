Глава Кубани: Крымский мост превратит полуостров и Краснодарский край в единый туркластер

КРАСНОДАР , 22 марта. / ТАСС /. Крымский мост позволит объединить возможности курортов полуострова и Кубани и создавать межрегиональные туристические проекты, считает губернатор региона Вениамин Кондратьев

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту, который свяжет полуостров с материковой частью России , изначально планировалось открыть до конца 2018 года. Во время поездки в Крым президента РФ Владимира Путина было озвучено предложение запустить движение по мосту после 9 мая 2018 года.

"Кубань и Крым заключили ряд стратегических соглашений для реализации совместных программ развития Черноморского кластера и продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала. Также мы намерены организовывать форумы, выставки и другие мероприятия, где бизнес региона и республики сможет обменяться контактами, найти новых деловых партнеров, наладить взаимодействие. В планах совместно с крымскими коллегами создать единую сеть маршрутов и экскурсий, а также условия для взаимодействия туристической сферы территорий", — рассказал Кондратьев в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что речи о конкуренции за туристов не идет.

"С Крымом нас ничего не разъединяет, скорее наоборот, — объединяет. У нас одно море и одно побережье, и главная задача — сделать курорты круглогодичными, развивать инфраструктуру и дороги. Нам необходимо объединиться в этих вопросах и решать их сообща", — отметил губернатор.

Краснодарский край и Крым являются одними из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Число отдыхающих в Крыму на фоне открытия для туристов Турции снизилось на 3,2% — до 5,39 млн человек. Если мост будет открыть в мае, то рост турпотока на полуостров, по мнению экспертов, может составить до 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что в марте ввиду скорого открытия моста через Керченский пролив регионы подписали соглашение о сотрудничестве в туристической сфере, которое подразумевает сотрудничество в сфере туризма в течение пяти лет.

Автотрафик на Кубани

Кондратьев также отметил, что после открытия Крымского моста рост числа машин на автотрассах Краснодарского края составит до 40%. Это увеличит нагрузки на дорожную сеть, зато даст новые возможности для развития малого и среднего бизнеса.

"Открытие моста увеличит количество транспорта, который поедет на полуостров через наш регион. По прогнозам специалистов, поток между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%. Уже сейчас мы стараемся сделать все, чтобы оптимизировать и перераспределить поток туристов и автотранспорта. Здесь нам необходимо предоставить жителям края и нашим гостям возможность комфортно добираться до курортов", — рассказал глава региона.

На территории Кубани к Крымскому мосту ведут несколько трасс, на данный момент они все находятся в федеральной собственности. Кондратьев отметил, что Краснодарский край неоднократно выходил с инициативой передачи на федеральный уровень последней дороги к мосту, ответственность за которую лежала на регионе, — Краснодар — Славянск-на-Кубани Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск Керчь . К настоящему моменту трасса передана в ведение федеральных структур.

"Это решение имеет для края большое значение, оно будет способствовать развитию не только межрегиональной, но и внутренней транспортной сети региона. Улучшит проходимость большегрузов к портам Черного и Азовского морей", — пояснил губернатор.

Собеседник добавил, что еще один положительный момент, который появится после открытия Крымского моста, — это перспективы роста для малого и среднего бизнеса за счет развития придорожного сервиса.

Стройка века

Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла , затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально— экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.