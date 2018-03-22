SPA-центры на Северном Кавказе собираются строить по примеру Баден-Бадена

На курортах Северного Кавказа могут построить SPA-центры по аналогии с немецким комплексом «Термы Каракаллы». В Минкавказе намерены при участии немецких партнеров расширить линейку услуг для посетителей горнолыжных курортов.

«В случае успешной работы и реализации совместных проектов на действующих горнолыжных курортах мы рассмотрим возможность включения аналогичных оздоровительных SPA-центров в план развития площадок», — сообщил первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов по итогам визита на курорт «Термы Каракаллы», отметив, что эта часть относится ко второму этапу развития туристического кластера.

Российская делегация также посетила немецкий реабилитационный центр «Хеенблик», где занимаются восстановлением функций опорно-двигательного аппарата. Опыт работы этого центра планируется применить при реализации проекта инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, говорится в сообщении пресс-службы АО «Курорты Северного Кавказа».