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Когда новый терминал начнёт обслуживать международные рейсы?
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Когда новый терминал начнёт обслуживать международные рейсы? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Новый терминал аэропорта работает несколько месяцев, но принимает только внутренние рейсы. Когда придёт очередь международных?
«На прошлой неделе межведомственная комиссия подписала специальный документ — акт проверки соответствия нового терминала требованиям, необходимым для организации пограничного, таможенного и других видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через госграницу РФ, — отвечает пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Юлия Отраднова. — Это означает, что скоро международные рейсы, прилетающие и вылетающие через международный аэропорт «Пермь», будут обслуживать в новом терминале. Пункт пропуска должен начать работу с лета».
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