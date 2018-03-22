КСК: опыт SPA-центра в Баден-Бадене могут применить на Северном Кавказе

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. На территории курортов Северного Кавказа могут создать SPA-центр по аналогии с комплексом «Термы Каракаллы» и при участии немецких партнеров. Об этом сообщила пресс-служба компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

"В комплексе «Термы Каракаллы» активно используются знаменитые минеральные воды курортного региона. На курорте оказываются комплексные услуги по общему оздоровлению и реабилитации пациентов, проводятся медицинские консультации опытных специалистов, реализуются профилактические программы. В рамках рабочих переговоров с немецкой стороной обсуждалась совместная реализация аналогичного проекта SPA-центра на курортах Северо-Кавказского туристического кластера", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов подчеркнул, что нужно значительно расширить линейку услуг для посетителей горнолыжных курортов Северного Кавказа, чтобы сделать их более привлекательными для туристов. «В случае успешной работы и реализации совместных проектов на действующих горнолыжных курортах мы рассмотрим возможность включения аналогичных оздоровительных SPA-центров в план развития площадок, которые в соответствии со стратегией развития КСК на период до 2025 года отнесены ко второму этапу туристического кластера», — сказал он.

Делегация также посетила реабилитационный центр «Хеенблик» и ознакомилась с принципами его работы. Клиника специализируется на восстановлении функций опорно-двигательного аппарата вследствие серьезных травм или инсультов. Пациенты проходят специальные курсы массажной терапии, в том числе на специальных кушетках бесконтактного массажа, которые позволяют не задействовать дополнительную рабочую силу. Также в центре предоставляются услуги по социальной адаптации пациентов.

"Опыт работы реабилитационного центра «Хеенблик» планируется применить в реализации проекта инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод", — сообщает пресс-служба.