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Турпоток в России стал рекордным с советских времен
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Турпоток в России стал рекордным с советских времен 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Туристический поток в России в 2017 году превысил 81 млн человек, что стало рекордным значением за всю новейшую историю страны, сообщают «Известия».
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Секреты экономного отдыха } Основной объем пришелся на долю россиян, путешествующих по стране, но и въездной поток из-за границы также вырос. Самыми популярными регионами оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
В Ростуризме отметили, что внутренний туризм с 2010 года возрос на 85% — до 56,5 млн человек. Приток иностранцев повышается не так быстро, но стабильно — на 20% по сравнению с показателями семилетней давности (24,5 млн человек). В 2018 году ожидается большой прирост в связи с проведением Чемпионата мира по футболу.
Отмечается, что в 2017 году иностранцы охотно посещали не только две российских столицы, но и города Золотого кольца, а также такие непопулярные ранее регионы, как Адыгея и Чечня.
«С 2014 года в Чеченской Республике количество туристов и экскурсантов приросло на 249%, в Республике Адыгея — на 32%, в Алтайском крае — на 29,6%, в Татарстане — на 24%, в Ярославской области — на 12,5%», — пояснили в Ростуризме.
Эксперты отмечают, что в России активно развивается система «все включено» — доля пакетных туров на рынке всего за несколько лет возросла с 10% до 20%. Такими предложениями чаще всего пользуются граждане Китая, Германии и США, вырос турпоток из Канады, Индии, Франции и Ирана. После введения безвизового режима в страну устремились и жители Южной Кореи.
Вклад туристической отрасли в российский ВВП возрос с 1,5% в 2014 году до 3,4 в 2017-м.
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