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Волонтеры поднялись в горы, чтобы прибрать за туристами
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Волонтеры поднялись в горы, чтобы прибрать за туристами 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Шестеро волонтеров под предводительством Нгуен Чиена поднялись на гору Черная Дева недалеко от Хошимина, чтобы провести на ней субботник, пишет газета VnExpress
996-метровая гора славится многочисленными туристическими тропами и открывающимися с вершины видами. Помимо этого, Черная Дева печально известна своим мусором, который здесь оставляют сотни туристов.
Большая часть мусора находится на вершине горы. Наверху нет никого, кто мог бы прибраться за туристами после их ухода, так как это место находится слишком высоко,
— поясняет один из волонтеров.
Друзья насобирали шесть больших мешков с отходами, каждый из которых весил примерно 10 килограмм. Все это волонтеры отдали местным жителям на переработку, с которой те смогут получить от 100 000 до 200 000 донгов (4,4 — 8,8$).
Как уже было сказано, мусор является большой проблемой для Черной Девы. Подобные уборки предпринимались уже не раз. В частности, в феврале прошлого года 400 молодых людей спустили с вершины 430 килограммов мусора.
Источник: VnExpress
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