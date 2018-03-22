Русские юга заманивают клиентов креативом, но проигрывают Египту и футболу

С середины апреля возобновится регулярное авиасообщение со столицей Египта Каиром , кроме того, продолжатся переговоры о возобновлении полетов на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Эксперты рассказали РИА Недвижимость, что доступность Египта и Турции ударит по российским курортам, но они все же выдержат удар.

Прямое авиасообщение между Каиром и Москвой после двухлетнего перерыва возобновится с середины апреля: 11 числа в Каир отправится первый рейс компании «Аэрофлот» , 12-го — в Москву полетит EgyptAir . Всего обе авиакомпании будут выполнять пять рейсов между столицами в неделю. Рейсы из городов России на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пока не возобновляются, переговоры по этому вопросу запланированы на апрель. Пока отдохнуть на Красном море россияне смогут только с пересадкой в Каире.

Конкуренция ужесточается

Отелям на российских южных курортах этим летом придется как следует «подпоясаться». «В прошлом году мы наблюдали, как возобновление регулярного авиасообщения с Турцией повлияло на распределение спроса среди россиян. Летом 2017-го интерес к любимым турецким курортам рос, в том числе, за счет отказа от отечественных направлений», — говорит представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол

По ее словам, российские курорты пока не могут похвастаться тем же соотношением цена-качество, которое предоставляет, например, Турция. «Так, недельный отдых в Сочи , главном российском курорте, этим летом обойдется россиянам в полтора раза дороже, чем поездка на семь дней в Анталию», — отмечает она.

Согласно данным momondo, проживание в Турции в отелях 3-4 звезды встанет в 4 тысячи рублей за ночь, а в Сочи за проживание с аналогичными условиями придется заплатить в два раза больше — 8 тысяч рублей.

Гол по воротам спроса

По словам Рябовол, возобновление прямых перелетов в Египет, несомненно, влияет на спрос россиян: количество запросов на перелеты в Каир выросло более чем в два раза, а рост популярности страны в целом составил 40% с момента объявления об открытии Египта.

Дополнительным негативным фактором для нашего юга этим летом является, как это ни странно, чемпионат мира по футболу, который пройдет в июне-июле 2018 года, добавляет заместитель директора, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова . Первый матч в Сочи состоится 15 июня.

"Мы полагаем, что туристы, предпочитающие отдых на Черноморском побережье в июне-июле, перенесут поездки на более поздний период или выберут альтернативные варианты, такие как Турция и Греция ", — говорит она.

Кроме того, в прошлом году летние месяцы в России выдались довольно холодными, что в итоге на практике привело к снижению загрузки. Не исключено, что и это лето выдастся ненамного более жарким, поэтому туристы предпочтут покинуть страну.

Наши держат удар

Вместе с тем, когда в 2017 году пакетные туры в Турцию продавались без ограничений, ставки посуточного найма квартир на российских курортах в 2017 году выросли, отмечают в свою очередь аналитики портала частных объявлений «Авито».

По их данным, в июле 2017 года стоимость аренды квартир поднялась и в Краснодарском крае , и на Крымском полуострове в сравнении с июлем 2016 года. Больше всего ставки аренды квартир выросли в Алупке — на 19%.

В нынешнем году авторы объявлений о сдаче квартир на наших курортах на «Авито» решили взять клиентов креативом. Так, в одном из объявлений владелец трехкомнатной квартиры, сдающий ее за 2 тысячи рублей в сутки, указал, что «в нашем доме живет мэр Сочи».

При этом загрузка качественных отелей высоких ценовых сегментов, например, на побережье Сочи растет три года подряд и по итогам 2017 года составила около 48%, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер

"Это свидетельствует о том, что россияне при выборе направления для пляжного отдыха взвешивают не только такие факторы, как наличие опции «все включено»: для людей важны хорошая логистика (недалекий перелет в удобное время), отсутствие необходимости иметь загранпаспорт, возможность находиться в русскоязычной среде, вероятно, и уровень сервиса", — отмечает она.

При этом и сам рынок развивается: только за 2017 год в Имеретинской низменности добавилось более 3 тысяч номеров, работающих по системе «все включено». Приближающийся теплый сезон покажет, удастся ли им использовать это конкурентное преимущество, говорит Веллер.