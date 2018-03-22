Китайцы едут в Россию, чтобы покататься на танке

Россия создает многообразные туристические маршруты для привлечения китайских туристов

Последние годы сотрудничество в таких областях, как культура и туризм между Китаем Россией становится все более тесным. Китай уже на протяжении многих лет считается страной, отправляющей наибольшее количество туристов в Россию. В 2017 году 1,5 миллиона человек приехало в Россию, и этот показатель установил новый исторический рекорд. 11-12 марта в Москве проходил шестой китайско-российский туристический форум, на котором представители деловых кругов обеих стран совместно рассмотрели вопрос углубления сотрудничества в сфере туризма.

В России интенсивно развивается туризм. Эта отрасль все больше стимулирует экономический рост. Сейчас туристическая отрасль в российской экономике составляет 3,5%. Согласно плану, к 2025 году этот показатель достигнет 5%. Китай уже на протяжении многих лет является самым крупным «поставщиком» туристов в Россию. В 2017 году количество туристов из Китая составило 1,5 миллиона человек. Эта цифра является наибольшей за всю историю. Из-за такого «наплыва» туристов из Китая, Россия непрерывно расширяет ассортимент туристических продуктов. Основываясь на традициях, культуре и истории, планируется создать разнообразные программы, включающие такие направления, как спорт, зимний туризм, поездки за полярный круг, милитари и промышленный туризм. Все это должно удовлетворить любые запросы китайских туристов. Чемпионат мира по футболу-2018

Во время проведения в Москве Шестого китайско-российского туристического форума, посол по особым поручениям МИД РФ Томихин подчеркнул, что Россия — страна с необъятной территорий, обладающая особыми природными красотами, древней историей и культурой, многочисленными музеями и достопримечательностями. Все эти крайне необычные туристические объекты способствуют тому, что в последние годы китайские путешественники выбирают Россию для своей поездки. Также спортивные состязания, которые пройдут в ближайшем будущем, буду стимулировать увеличение двустороннего туристического обмена между нашими странами. Томихин заявил: «Чемпионат мира по футболу-2018, который будет проводиться в наиболее именитых городах России, предоставил отличный шанс для развития туризма, включая возможность проведения презентаций в Китае. В следующем 2019 году в Красноярске пройдет Универсиада, а в 2022 году в Китай принимает у себя зимние Олимпийские игры. Спортивные состязания способствуют укреплению сотрудничества в сфере туризма наших стран и создают многочисленные возможности».

В июне 2018 года в России стартует Чемпионат мира по футболу, страна рассчитывает принять более 1,5 миллиона иностранных фанатов. Жителями Китая на сегодняшний день уже куплено более 100 тысяч билетов. Получается, что большое количество туристов отправится в Россию. Каждый город, который принимает у себя матчи, заявляет, что футбольные фанаты будут обеспечены отличной инфраструктурой для просмотра состязаний, также будут проведены различные развлекательные мероприятия, включая музыкальные фестивали, карнавалы, фестивали еды и другие праздники. Это позволит фанатам и гостям одновременно насладиться духом футбольных соревнований, а также на личном опыте почувствовать красочную и разнообразную русскую культуру. Северное сияние в Териберке

Россия располагается в северных широтах, поэтому там затяжной зимний период. Для большинства туристов из Китая увидеть такие природные явления как снег или северное сияние является уникальным опытом. В последние годы для молодых китайцев поездка в Россию за полярный круг ради северного сияния стала новым популярным направлением.

Во время празднования Китайского Нового года Ван Сяо И из Шэньчжэня и еще семь человек, познакомившихся в Интернете, вместе приехали в российское село Териберка на берегу Северного ледовитого океана для того, чтобы полюбоваться удивительным явлением — северным сиянием. Девушка рассказала: «Приехав, мы сразу же отправились любоваться северным сиянием. В небе оно появлялось совершенно внезапно, и его можно было наблюдать во всей красе невооруженным глазом. Мы чувствовали себя очень счастливыми и возбужденными, сразу же начинали фотографировать это явление».

Ван Сяо И сказала, что в Териберке они встретили много туристов из Китая, приехавших посмотреть северное сияние. Несмотря на то, что условия проживания были не самыми лучшими, девушка все равно насладилась своим путешествием. Она услышала шум прибоя Северного ледовитого океана, попробовала настоящих российских крабов (килограмм стоит 1500 рублей, что в пересчете на юани — 170), увидела сугробы, в которые можно провалиться по колено, пообщалась с открытыми и добрыми местными жителями. Путешествие к северным снегам для Ван Сяо И, которая выросла на юге Китая и никогда не видела снег, стало по-настоящему прекрасным. В настоящее время в России данное туристическое направление находится на стадии развития и шаг за шагом становится более соответствующим различным стандартам. Управляем танком по программе милитари туризма

В России существуют традиции патриотического воспитания, поэтому происходит развитие милитари туризма. Ответственное лицо одного из военно-патриотических клубов Подмосковья Елена Ежова рассказала нашему корреспонденту, что в 2017 году клуб принял группу туристов из Китая. Для них данный вид туризма имеет какую-то своеобразную привлекательность, так как китайцы надеются, что смогут получить больше впечатлений, нежели чем от походов в музеи и любования природой. Но что же гости из Китая могут делать в этом клубе? Госпожа Ежова рассказала: «Можно попробовать управлять танком и пострелять из него, пройти полосу препятствий».

Елена также отметила, что можно запускать фейерверки, попробовать традиционную русскую кухню. Также сейчас разрабатываются новые проекты. Еще она подчеркнула, что во время таких путешествий можно опробовать военное оружие, это послужит напоминанием туристам, что главной целью войны является достижение мира.

Миленин считает: «Промышленный туризм в России и СССР существует и существовал уже многие годы. Давно проходят экскурсии на кондитерские фабрики, пивные заводы, в пожарные депо, угольные шахты и на атомные электростанции. Однако эта разновидность туризма все еще находится на раннем этапе развития». Россия унаследовала от СССР высокоразвитую промышленность, что стало богатым источником для промышленного туризма. Заместитель руководителя Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Владимир Миленин считает, несмотря на то, что доля промышленного туризма в России сейчас достаточно невелика, однако она имеет широкие перспективы развития.

Миленин подчеркнул, в Китае промышленный туризм стремительно развивается и совершаются большие успехи в данной области. Он надеется, что Россия имеет достаточно потенциала, чтобы воплотить в жизнь все идеи и позволить иностранным гостям изучить российскую промышленность и корпоративные ценности.

Очевидно, в России непрерывно увеличивается количество туристских маршрутов, создаются новые туристические отрасли, а вместе с этим делается больший упор на улучшение базовой туристической инфраструктуры: транспортной системы, логистики, гостиничного сервиса. Также повышается уровень обслуживания туристов в сфере питания и сопровождения. Происходит упрощение системы оформления документов при въезде в страну, постепенно внедряется система tax free. Данные меры способствуют привлечению туристов из разных стран, включая Китай, а также позволяет российской туристической отрасли стать движущей силой экономического развития.