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Аэропорт Диксон войдет в состав федерального казенного предприятия в ближайшие дни
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Аэропорт Диксон войдет в состав федерального казенного предприятия в ближайшие дни 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Аэропорт Диксон (Таймыр, Красноярский край) войдет в состав федерального казенного аэропорта «Аэропорты Красноярья». Об этом ТАСС сообщил в четверг министр транспорта края Константин Димитров.
"В ближайшие дни аэропорт будет включен в состав федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья», все документы уже подготовлены и находятся на подписании в министерстве финансов России", — сказал он.
Димитров добавил, что определен лимит финансирования аэропорта — 100 млн рублей.
Аэропорт Диксон расположен в одноименном поселке Таймырского муниципального района. Это один из самых северных аэропортов России. Он был построен в 1930-е годы в период освоения Арктики. Ранее в правительстве Красноярского края сообщили ТАСС, что реконструкция аэропорта потребует не менее 300 млн рублей инвестиций.
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» осуществляет оперативное управление пятью аэродромными комплексами: Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск и Туруханск.
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