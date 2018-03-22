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В Саратове взлет самолета отменили из-за сработавшей сигнализации
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В Саратове взлет самолета отменили из-за сработавшей сигнализации 

Российская Газета 55 минут назад
В Саратове взлет пассажирского самолета, который должен был лететь в Сургут, отменили из-за сработавшей сигнализации.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании «Саратовские авиалинии», в аэропорту «Саратов Центральный» во время разбега самолета Як-42 по взлетно-посадочной полосе сработала сигнализация одного из трех двигателей. Командир экипажа принял решение прекратить взлет, самолет вернулся на стоянку.
На борту самолета находилось семь членов экипажа и 102 пассажира, никто из них не пострадал.
При осмотре самолета внешних повреждений двигателя выявлено не было, проводится оценка технического состояния воздушного судна.
По словам представителя авиакомпании, пассажиры размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. В 14 часов по местному времени их должны отправить из Саратова в Сургут на резервном самолете.
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