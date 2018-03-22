Нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

Нижегородский аэропорт Стригино перешел на весенне-летнее расписание, сообщили в пресс-служба аэропорта.

Данное расписание будет действовать с 25 марта по 28 октября.

Керкира. Как отмечается, в этот сезон нижегородцам и гостям будут доступны новые курортные направления с прямым вылетом из Нижнего Новгорода — Анапа

Ульяновск, Пензу, Рейсы в Казань , Киров, Пермь Норильск и другие регионы открывают авиакомпании «Оренбуржье», NordStar, UVT Aero и «РусЛайн».

Регулярные рейсы в Ростов-на-Дону и Уфу организуют авиакомпании «Азимут» и UTair

Также будут работать четыре прямых рейса на Минск

Еще одно новое регулярное пляжное направление весенне-летнего расписания 2018 года — Анапа. По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания «Ижавиа», по четвергам — «Нордавиа».

Подробную информацию можно узнать на сайте www.goj.aero.ru.