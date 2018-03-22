Нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание 

Нижегородский аэропорт Стригино перешел на весенне-летнее расписание, сообщили в пресс-служба аэропорта.
Данное расписание будет действовать с 25 марта по 28 октября.
Как отмечается, в этот сезон нижегородцам и гостям будут доступны новые курортные направления с прямым вылетом из Нижнего Новгорода — Анапа и Керкира.
Рейсы в Казань, Киров, Пермь, Ульяновск, Пензу, Норильск и другие регионы открывают авиакомпании «Оренбуржье», NordStar, UVT Aero и «РусЛайн».
Также будут работать четыре прямых рейса на Минск.
Из популярных курортов с прямым вылетом из Нижнего Новгорода будут доступны Анталья (Турция), Салоники, Керкира (о. Корфу), Ларнака (Кипр), Энфида (Тунис). В Сочи и Симферополь предстоящим летом регулярные рейсы будут выполнять минимум три авиакомпании:— «Россия», «Нордавиа» и Red Wings.
Еще одно новое регулярное пляжное направление весенне-летнего расписания 2018 года — Анапа. По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания «Ижавиа», по четвергам — «Нордавиа».
Подробную информацию можно узнать на сайте www.goj.aero.ru.