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Аэропорт Стригино открыл новые направления и перешел на весенне-летнее расписание
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Аэропорт Стригино открыл новые направления и перешел на весенне-летнее расписание 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Открытые авиакомпаниями «Оренбуржье», NordStar, UVT Aero и «РусЛайн» рейсы в Казань, Киров, Пермь, Ульяновск, Пензу, Норильск и другие регионы помогут сэкономить время при поездках по России. Авиакомпании «Азимут» и UTair в новом расписании откроют регулярные рейсы в Ростов-на-Дону и Уфу. Четыре прямых рейса на Минск пригодятся не только желающим пару дней отдохнуть в Белоруссии, но и дают широкий разлет по Европе.
Прямые рейсы на популярные летние курорты также будут доступны нижегородцам. Чартерные программы открыты в Анталью (Турция), Салоники, Керкиру (о. Корфу), Ларнаку (Кипр), Энфиду (Тунис). В Сочи и Симферополь предстоящим летом регулярные рейсы будут выполнять минимум три авиакомпании — «Россия», «Нордавиа» и Red Wings. Анапа — новое регулярное пляжное направление весенне-летнего расписания 2018 года. По вторникам полеты будет осуществлять авиакомпания «Ижавиа», по четвергам — «Нордавиа».
Авиакомпания «Россия» также предлагает трансферные рейсы через Санкт-Петербург по популярным направлениям: Лондон, Римини, Милан, Берлин, Париж, Ницца, Прага, Вена, Рим, Мюнхен, Дюссельдорф. Всего летом 2018 года авиакомпания будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга по 46 направлениям как внутри страны, так и за рубеж.
Подробную информацию можно узнать в разделе «Расписание» на сайте аэропорта, в кассах аэропорта, авиакомпаний и в офисах туроператоров.
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