В маршрут нового «Золотого кольца» включили Омскую область 

В четверг, 22 марта, в региональном министерстве культуры прошел круглый стол, посвященный включению Прииртышья в новый туристический маршрут. Проект будет реализовываться во всех регионах Сибири и как отметили в пресс-службе регионального правительства, во всех 12 регионах будут отобраны маршруты и объекты. Кроме того, начнет работу специальный портал, где все желающие смогут получить информацию о туристических маршрутах на русском, английском и китайском языках: « Длительность туров по Сибири будет составлять от 5 до 12 дней. Мы проводили опрос среди потенциальных туристов и более 90% опрошенных отметили, что хотели бы побывать в Сибири», — пояснила член комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.
Отметим, что столицу Прииртышья уже посетили кураторы проекта — члены томского отделения Русского географического общества. В рамках рабочего визита, они посетили Ачаирский монастырь, а на видеопрезентации смогли познакомиться с комплексом «Старина Сибирская», Большереченским зоопарком, а также Муромцевским районом, который еще называют краем пяти озер. Кураторам проекта теперь предстоит решить вопрос транспортной логистики для обеспечения комфортного перемещения туристов по регионам-участникам. Проект поддерживает полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.
Фото: пресс-службе правительства Омской области.