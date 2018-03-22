Русское географическое общество реализует туристический проект «Золотое кольцо Сибири»

"Золотое кольцо Сибири" — это проект томского отделения Русского географического общества, на который оно получило президентский грант. Суть проекта в том, чтобы соединить 12 регионов Сибирского федерального округа единым, скажем так, обзорным туристским маршрутом, который позволит получить в целом представление о Сибири", — рассказала Статва.

По ее словам, туристы получат возможность познакомиться с каждым регионом. «Если путешественник проехался по всем регионам и о каком-то захотел узнать подробнее, то он сможет отправиться в полноценный, углубленный тур именно по этому субъекту», — подчеркнула замминистра.

Знакомство со всеми регионами СФО экспертная комиссия проекта начала с Омской области. «Эксперты соберут все предложенные достопримечательности и уже в декабре интернет-портал „Золотого кольца Сибири“ заработает сразу на трех языках — русском, английском и китайском. Организаторы проекта будут заниматься его продвижением, в том числе за рубежом», — сказала представитель минкульта

Она сообщила, что для обзорного маршрута Омская область предложила столицу региона, которой два года назад исполнилось 300 лет, музей-заповедник «Старина Сибирская» в поселке Большеречье , Ачаирский монастырь (в 30-е годы 20 века на его территории была колония ГУЛАГа, в 1992 году монастырь возродили) и «Пять озер» (по местным легендам, они могут исцелить от всех заболеваний). «Для отдельного тура у нас гораздо больше объектов, мы подадим их позже», — отметила Статва.

Задача региональных властей в этом проекте, сообщила замминистра, — это, в первую очередь, отобрать надежных туроператоров, интересные маршруты и предоставить всю необходимую информацию, включая фото— и видеоматериалы для портала. Координировать работу с местными туристическими компаниями, которые заинтересованы в таком сотрудничестве, будут сами организаторы.