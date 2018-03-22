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Москва вошла в ТОП-7 российских направлений на весенние каникулы
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Москва вошла в ТОП-7 российских направлений на весенние каникулы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом сообили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
"В топ-7 экскурсионных направлений по агрегированным оценкам туроператоров весной 2018 года вошли Санкт-Петербург, Казань, города «Золотого кольца», Сочи, Волгоград, Калининград и Москва", − говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
Отмечается также, что спрос на российские направления на весенний каникулярный период выше, чем в прошлом году.
Самыми популярными странами для летнего отдыха у россиян в 2018 году, по данным АТОР, стали Турция, Кипр, Греция, Испания и Болгария. Тур в Турцию на семь дней с захватом праздников в пятизвездочный отель по системе «все включено» в среднем стоит 44 тысяч рублей на двоих. По России чаще всего запрашивают туры на четыре дня в отели «три звезды» с типом питания «завтраки», средняя стоимость на двоих — 27 тысяч рублей.
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